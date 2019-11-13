Bolivya’nın istifaya zorlanan lideri: Meksika’ya sığındı ‘geri döneceğim’ dedi
Bolivya’da darbeyi andıran gelişmeler üzerine istifa etmek zorunda kalan eski devlet başkanı Morales, Meksika’nın sığınma önerisini kabul etti. Morales, ‘daha güçlü’ geri dönme sözü verdi.
BOLİVYA’da halkın seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla haftalarca sürdürdüğü gösteriler sonrasında ordunun da desteğini çekmesi üzerine istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika’nın sunduğu iltica önerisini kabul ederek bu ülkeye gitti. Morales’in ülkeden ayrılma haberini, Bolivya’daki olayları ilk andan itibaren ‘darbe’ olarak niteleyen Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard verdi. Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ebrard, Morales’in uçakta Meksika bayrağı ile çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Ülkenin başkenti Meksiko’ya ulaşan Moreles burada yaptığı açıklamada, “Daha fazla kan dökülmesin diye” istifa ettiğini söyledi. Bolivya’da hayatının tehlikede olduğu anlatan Morales, “Meksika Devlet Başkanı hayatımı kurtardı, bunun için minnettarız” diye konuştu. Ayrıca siyaseti bırakmayacağını vurguladı.
SEÇİM SONRASI KRİZ ÇIKMIŞTI
Morales, daha önce Twitter’dan yaptığı paylaşımda ise istifa sonrasında ilk gecesinin bir fotoğrafını paylaştı ve “Bu, polis ve muhalefetin zoruyla başkanlığı bırakmamın ilk gecesiydi. Böylece liderlik zamanlarımı hatırladım” dedi. Bir başka mesajında da ‘daha güçlü ve enerjik şekilde’ dönme sözü veren 60 yaşındaki Morales, ülkeden ayrılmanın canını acıttığını ancak tetikte kalmaya devam edeceğini söyledi. 20 Ekim’de yapılan seçimlerde Morales’in tekrar kazandığının açıklanmasının ardından, rakibi Carlos Mesa seçimlere hile karıştığını iddia etmiş, protesto çağrısında bulunmuştu. Morales’in yeniden seçim yapılacağını duyurmasına rağmen eylemciler, bu yeni seçime Morales’in katılmaması yönündeki talepleriyle protestolarını sürdürmüşlerdi. Morales, pazar günü ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmıştı. Ülkede geçici devlet başkanı ise Senato İkinci Başkan Yardımcısı Jeanine Anez oldu.
TÜRKİYE'DEN SEYEHAT UYARISI
Dışişleri Bakanlığı, Bolivya’da seçimlerin ardından ülkenin bazı kentlerinde yer yer şiddet de içeren kitlesel eylemler nedeniyle Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı yaptı.
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