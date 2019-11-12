Bolivya'nın istifaya zorlanan lideri, Meksika'ya iltica etti
Bolivya'nın istifaya zorlanan lideri Evo Morales, Meksika'dan gelen sığınma teklifini kabul ettiğini açıkladı.
Morales Twitter üzerinden, "Meksika'ya gidiyorum. Bu kardeşlerimizin hayatımızı kurtarmak için gösterdiği hoşgörüye minnettarım" mesajını paylaştı.
Evo Morales, mesajın devamında, siyasi nedenlerle ülkeden ayrılmanın kendisini üzdüğünü ama "daha güçlü şekilde geri döneceğini" söyledi.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da 60 yaşındaki Morales'in Meksika'ya gitmek üzere uçağa bindiğini açıkladı.
Ebrard, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Morales'in uçakta Meksika bayrağı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak güvende olduğunu ifade etti.
Meksika'daki solcu hükümetin başında bulunan Andres Manuel Lopez Obrador ise Bolivyalıların hayatını tehlikeye atmak yerine Morales'in istifa etmesini takdir ettiğini belirtti.
Başkent başta olmak üzere ülkedeki Morales yanlıları ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Ülkenin askeri kuvvetlerinin başı, polise destek sağlanması için orduya talimat verildiğini duyurdu.
Olaylarda 20 kişinin yaralandığı bildiriliyor.
Morales, ülkeden ayrılmadan önce yaptığı bir açıklamada, kendisini istifaya zorlayan "karanlık güçlere" karşı taraftarlarını direnişe çağırmıştı.
Evo Morales'in istifası ile boşalan devlet başkanlığı koltuğunu ise, seçimlere kadar Senato başkan yardımcısı olan Jeanine Áñez'in doldurması bekleniyor.
Ordu Morales'in istifasını istedi
Latin Amerika'nın en uzun süre görevde kalan ve ilk yerli devlet başkanı olan Evo Morales, 14 yıl Bolivya'yı yönetti.
Morales, Anayasa Mahkemesi'nin devlet başkanlığı süresini kısıtlayan yasada değişiklik yapmasıyla Ekim 2019 seçimlerinde dördüncü defa devlet başkanlığı için yarıştı.
Morales seçimi ilk turda kazandığını iddia etse de, seçimlere yolsuzluk karıştığını iddia eden muhalefetin büyük tepkisini çekti.
Morales'in rakibi Carlos Mesa adaletsizlik yapıldığını savundu ve ülkede haftalardır devam eden sokak gösterileri başladı.
Genelkurmay Başkanı da son olarak "İstikrarın sağlanabilmesi için Devlet Başkanı istifasını vermeli" açıklamasını yaptı.
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