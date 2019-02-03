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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Fotoğraflar: AP
03.02.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Bolivya'da toprak kayması, çok sayıda ölü var

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Bolivya'da toprak kayması, çok sayıda ölü var

Bolivya'nın Caranavi kentinde meydana gelen toprak kaymasında en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede yayın yapan El Deber'de yer alan habere göre, La Paz eyaletine bağlı Caranavi kentindeki otoyolda toprak kayması sonucu en az 8 kişi öldü.     

Facia nedeniyle bazı araçlar toprak altında kalırken bazıları da 200 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.     

Caranavi Belediye Başkanı Daniel Paucara, "Bize şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler ama daha fazla olabilir çünkü toprak kayması nedeniyle 10 araç sürüklendi veya toprak altında kaldı. 50 veya 60 kişinin faciadan etkilendiğini tahmin ediyoruz." açıklamasında bulundu.  

Bolivyada toprak kayması, çok sayıda ölü var

   

Alto Choro bölgesindeki toprak kaymaları yüzünden bazı arama kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşamadığı bildirildi.     

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Caranavi'de meydana gelen trajediden dolayı çok üzgünüz." ifadesini kullandı.     

Bolivyada toprak kayması, çok sayıda ölü var

Öte yandan, Caranavi'de taşan nehir nedeniyle bin kişi tahliye edildi, bazı evler su altında kaldı.     

Su seviyesinin gittikçe yükselmesi yetkilileri endişelendiriyor.     

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