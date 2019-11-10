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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.11.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Bolivya'da hükümetin diyalog teklifine şartlı kabul

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Bolivya'da hükümetin diyalog teklifine şartlı kabul

Bolivya'da, 20 Ekim'de yapılan seçimlerde yüzde 8,78 oy alan Hristiyan Demokrat Parti Başkanı Chung, Devlet Başkanı Morales'in diyalog teklifini koşullu olarak kabul etti.

Bolivya basınında yer alan habere göre, Hristiyan Demokrat Parti (PDC) Başkanı, Güney Kore doğumlu Evanjelik papaz Chi Hyun Chung, Devlet Başkanı Evo Morales'in çağrısıyla kurulacak diyalog masasına, anayasa uzmanlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılması şartıyla oturacağını açıkladı.

Chung, hükümetin diyalog çağrısına ilişkin, "Halkı dinlemesi adına açık yürekli olması ve bir diyalog kurabilmemiz için yanımda bir İncil götürüp, Evo Morales'in karşısında okuyacağım. Diyalog kurmakla bir şey kaybedilmez, vatana da ihanet etmiyoruz." ifadesini kullandı.

Kurulacak diyalog masasında, seçimlerin düzenlenmesinden sorumlu Yüksek Seçim Mahkemesi'nin yenilenmesini isteyeceğini belirten Chung, hızlıca çıkarılan bir yasayla yeni devlet başkanlığı seçiminin düzenlenmesi ve 20 Ekim'deki seçimlere Morales'in katılımının meşruluğu hakkında referanduma gidilmesi talebinde bulunacağını söyledi.

PDC SEÇİMLERDEN ÜÇÜNCÜ ÇIKMIŞTI

Bolivya'da, 20 Ekim'deki seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oyla ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı. Chung'un liderliğini yaptığı PDC de aldığı yüzde 8,78'lik oyla seçimlerden üçüncü çıkmıştı.

Ülkedeki muhalefet, seçimlerde hile yapıldığını iddia etmiş ve buna karşı sokak gösterileri başlatmıştı.

Devlet Başkanı Morales ise bazı polislerin de desteklediği protestoları "darbe girişimi" olarak değerlendirmiş ve destekçilerinden demokrasiyi savunmak için sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.

Hükümet yanlılarıyla muhalefet destekçileri arasında şiddetlenen protestolarda 3 kişi ölmüş, yaklaşık 400 kişi de yaralanmıştı.

Morales, şiddetin durması için muhalefete diyalog teklifinde bulunmuş ancak seçimlerin mağlubu Carlos Mesa ve muhalif aday Oscar Ortiz bu teklifi reddetmişti.

Bolivya yasalarına göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu oranlara ulaşılamaması durumunda seçimler, en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

 

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