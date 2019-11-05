Bolivya diken üstünde
LATİN Amerika ülkesi Bolivya’da seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla gösterilerine devam eden radikal sağcı muhalif Sivil Komiteler grubunun lideri Luis Fernando Camacho, sol çizgideki Devlet Başkanı Evo Morales’e istifa etmesi için 48 saat süre verdi.
Camacho, ordudan da destek istedi. Morales ise bu hamle karşısında destekçilerini harekete geçmeye çağırdı. Bolivya’da 20 Ekim’deki seçimleri Morales yüzde 47.8 ile ilk turda kazanmış, rakibi Carlos Mesa ise yüzde 36.51’de kalmıştı. Ülkede bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50’sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor.
Bu arada Başkan Evo Morales’i taşıyan helikopter dün ‘mekanik bir problem nedeniyle’ acil iniş yaptı. Bolivya Hava Kuvvetleri kuyruk pervanesindeki sorunun araştırıldığını açıkladı.
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