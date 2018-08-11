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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İHA
11.08.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

Bölgede tarihin en büyük yangını... Şok iddia: Komşusuyla kavga etti, eyaleti yaktı

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ABD'de California tarihinin en büyük yangınına sebep olan olayın kuraklıklar değil, komşularına sinirlenen bir adamın kundaklaması olduğu iddia edildi. Uzmanlar yangının yayılmaya devam edeceğini söyledi.

California'nın 18 farklı noktasına yayılarak 800 binden fazla alanı kül eden orman yangınları 8 sivil ve 5 itfaiye erinin ölmesine sebep oldu. California'nın güneyinde 21 binden fazla kişi hızla yayılan yangından dolayı tahliye edildi. Yerel mahkeme yangını çıkartma şüphesiyle bir kişiyi tutukladı ve soruşturma başlattı.

Bölgede tarihin en büyük yangını... Şok iddia: Komşusuyla kavga etti, eyaleti yaktı

''Kefaleti ödeyebilirim''

Kundaklama yapmakla suçlanan Forrest Clark’ın 2’nci duruşması 17 Ağustos'a ertelendi ve savcılık 1 milyon dolar kefalet isteminde bulundu. Forrest Clark savcılığın istemine, "1 milyon doları şu anda verebilirim" cevabını verdi. Yetkililerin bildirdiğine göre Clark, komşularıyla yıllardır süren anlaşmazlıklarının ardından yangını başlattı. Orange ilçesi yetkilileri, Clark’ın bir itfaiye erine e-posta atarak "Burası yanacak" dediğini belirtti.

Bölgede tarihin en büyük yangını... Şok iddia: Komşusuyla kavga etti, eyaleti yaktı
Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların ve şiddetli rüzgarların ormanı kurutarak yangının hızlıca yayılmasına sebep olduğunu açıkladı. Ayrıca arazinin dik ve engebeli olması ekiplerin işini zorlaştırıyor.

Bölgede tarihin en büyük yangını... Şok iddia: Komşusuyla kavga etti, eyaleti yaktı

Dumanlar Kanada’ya kadar ulaştı

ABD Ulusal Meteoroloji Müdürlüğü, California'daki dumanların ABD’nin orta eyaletlerinin ve Kanada’nın ortalarının hava kalitesini etkileyeceğini açıkladı. Eyalet Afetle Mücadele Müdürlüğü, 600’den fazla itfaiye erinin 18’den fazla yere yayılan yangınlarla mücadele ettiğini açıkladı.

Bölgede tarihin en büyük yangını... Şok iddia: Komşusuyla kavga etti, eyaleti yaktı

Mahkumlar da söndürme çalışmalarına katıldı

İtfaiye erleri söndürme çalışmalarına yetişemeyince, askerler ve binden fazla hafif suç işlemiş mahkum, günlük 2 dolar ücretle yangın söndürme çalışmalarına yardım etmeye başladı.

Bölgede tarihin en büyük yangını... Şok iddia: Komşusuyla kavga etti, eyaleti yaktı
Avustralya ve Yeni Zelanda’dan itfaiye ekipleri, çalılıkların söndürülmesi için tecrübesiz kalan Amerikan itfaiyecilere yardım için ABD’ye geldi.
Bölgede tarihin en büyük yangını... Şok iddia: Komşusuyla kavga etti, eyaleti yaktı


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