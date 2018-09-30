Bölgede devriye için çalışmalar başladı
Türkiye ve Rusya, İdlib’de tampon bölgede yapılacak devriyelerle ilgili çalışmalara başladığı öğrenildi.
Ortak koordinasyon merkezindeki çalışmalar, ağırlıklı olarak Türk ve Rus güvenlik makamları arasında teknik düzeyde yapılıyor. İdlib’te radikal unsurların ağır silahlardan arındırılması ve çevresinde 15-20 kilometre derinlikte tampon bölge kurulmasını içeren 10 maddelik mutabakatın dokuzuncu maddesi, ortak koordinasyon merkezi ile ilgili. Bu maddede “İdlib’de sürdürülebilir ateşkes için etkili önlemler alınacak. Garantör ülkeler ortak koordinasyon merkezi geliştirecek” ifadesi yer alıyor.
ARALIKSIZ İRTİBAT
İdlib’in güneyinde terör örgütü HTŞ içinde yer alan bazı grupların ağır silahlarını bırakarak kent içine doğru hareket ettiğine dair sahadan bilgilerin gelmeye başlaması ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bu bilgiyi doğrulayan açıklamasından sonra, Türk ve Rus makamlarının teknik konudaki çalışmalara başladığına dair bilgiler gelmesi dikkat çekti. Ancak kaynaklar, her iki ülke askeri ve diğer güvenlik birimlerinin değişik kademelerde ara vermeksizin irtibat halinde olduğunu belirterek, teknik düzeydeki koordinasyon çalışmalarının bazı radikal grupların güneyden İdlib vilayet içine çekilmeye başlamasıyla bir bağlantısının olmadığını savundu. Kulislerde Türk ve Rus askerlerinin tampon bölgede tam koordinasyon içinde ortak devriyenin yanı sıra, farklı noktalarda birbiriyle koordineli ayrı devriye görevi yapabilecekleri de ileri sürülüyor.
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