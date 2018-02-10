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    Bölge kaynıyor... İran'dan ilk açıklama

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 14:06 | Son Güncelleme:

    İsrail ordusu Suriye'de İran'a ait insansız hava aracı düşürdüğünü açıklamış ardından Suriye tarafından fırlatılan bir füzenin İsrail F-16'sı düşürdüğü bildirilmişti. Konuyla ilgili İran'dan çok sert açıklama geldi.

    İsrail'in Suriye topraklarında bir insansız hava aracı düşürdüğünü duyurması ve İsrail'e ait bir F-16'nın Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından İran'dan açıklama geldi.

    Devrim Muhafızları'ndan Hüseyin Selami yaptığı açıklamada 'İsrail yalancı, yaptıkları hiçbir açıklamaya güvenmiyoruz" ifadelerini kullandı. Selami İran'ın bölgedeki tüm ABD üslerini vurabilecek durumda olduğunu söyledi.

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    İsrail ordusu da Suriye'de bir İsrail uçağı düştüğünü doğrulamıştı. Yapılan açıklamada İsrail'e ait F-16 savaş jetinin Suriye'de "İran'a ait üsleri" vururken hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ifadeleri yer almıştı.

    Bölge kaynıyor... İrandan ilk açıklama

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    Etiketler: iran , Suriye , israil
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