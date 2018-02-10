Bölge kaynıyor... İran'dan ilk açıklama

İsrail'in Suriye topraklarında bir insansız hava aracı düşürdüğünü duyurması ve İsrail'e ait bir F-16'nın Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürülmesinin ardından İran'dan açıklama geldi.

Devrim Muhafızları'ndan Hüseyin Selami yaptığı açıklamada 'İsrail yalancı, yaptıkları hiçbir açıklamaya güvenmiyoruz" ifadelerini kullandı. Selami İran'ın bölgedeki tüm ABD üslerini vurabilecek durumda olduğunu söyledi.

İsrail ordusu da Suriye'de bir İsrail uçağı düştüğünü doğrulamıştı. Yapılan açıklamada İsrail'e ait F-16 savaş jetinin Suriye'de "İran'a ait üsleri" vururken hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ifadeleri yer almıştı.

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