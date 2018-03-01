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    Bol ‘baharatlı’ nikâh olabilir

    Hürriyet Haber
    01.03.2018 - 01:44 | Son Güncelleme:

    Dağılan dünyaca ünlü pop müzik grubu ‘Spice Girls (Baharat Kızlar)’, önümüzdeki mayısta evlenmeleri beklenen İngiltere tahtının ‘çapkını’ Prens Harry ve ABD’li sinema yıldızı Meghan Markle için tekrar sahne alabilir.

    Grup üyesi Mel B., düğünde yeniden bir araya gelmelerinin ardından ilk performanslarını da sergileyebileceklerini ifade etti.

    Bol ‘baharatlı’ nikâh olabilir

    Etiketler: gazetehaberleri , Prens Harry , Meghan Markle
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