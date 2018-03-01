Bol ‘baharatlı’ nikâh olabilir

Dağılan dünyaca ünlü pop müzik grubu ‘Spice Girls (Baharat Kızlar)’, önümüzdeki mayısta evlenmeleri beklenen İngiltere tahtının ‘çapkını’ Prens Harry ve ABD’li sinema yıldızı Meghan Markle için tekrar sahne alabilir.
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