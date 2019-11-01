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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Boeing’de yeni skandal: ‘Çatladı’ acil indi

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Boeing’de yeni skandal: ‘Çatladı’ acil indi

ABD merkezli Boeing havacılık şirketinin başı yine teknik sorunlarla dertte. Boeing 737 NG tipi uçaklarda yaşanan ‘çatlak’ sorunu nedeniyle bir uçak acil iniş yaptı, 50 uçağın havalanması engellendi.

Avustralya merkezli Qantas havayolu şirketine ait Boeing 737 NG uçağı havadayken bir bölümde yaşanan ‘çatlamalar’ nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Boeing 737 NG uçaklarında tespit edilen ortak sorun nedeniyle dünya genelinde 50 uçağın havalanmasına izin verilmediği belirtildi. Qantas şirketi tarafından yapılan açıklamada “Bu şekilde bir çatlak oluşsa da bu uçağın güvenliğini anında tehdit eden bir durum değil. Bir uçağın güvenliğinin tam olarak sağlanmaması durumunda uçuşa asla izin veremeyiz” ifadesi kullanıldı.

İNCELEME TALEP EDİLMİŞTİ

Amerikan Havacılık Otoritesi (FAA) geçen ay Boeing 737 NG tipi uçaklar hakkında inceleme yapılmasını talep etmişti. ABD merkezli Boeing şirketi, 13 Mart’tan bu yana 737 serisinin son modeli olan MAX’lerin üst üste iki kaza geçirmesi sonucunda büyük bir zarar yaşamıştı. Şirketin ürettiği 400’e yakın uçağın seferi durdurulurken, 500’ün üzerinde uçağını da teslim edemedi.

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