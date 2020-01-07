Boeing’de bir arıza daha

Amerikan uçak üreticisi Boeing’in 737 Max serisi yolcu uçakları başına bela olmaya devam ediyor. Uçuş kontrol sistemindeki üretim hatası nedeniyle 346 kişinin öldüğü iki kazaya karışan ve Ocak 2020 itibarıyla üretimini durdurma kararı alınan 737 Max serisi yolcu uçaklarında yeni bir tasarım hatası daha keşfedildi. Uçağın kuyruğunu kontrol eden elektrik sistemlerinin birbirlerine yakın olduğu için kısa devre tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu hatanın hangara çekilen yüzlerce uçağın yeniden uçuş yapmasının önündeki önemli bir engel olacağı düşünülüyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan her iki kazada da 737 Max 8 tipi uçaklardaki hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının, “Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi” (MCAS) adı verilen kontrol sistemini otomatik devreye sokmasını etkilediği belirtilmişti.