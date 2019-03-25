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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
25.03.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

“Boeing 737 Max uçağına ilişkin pek çok soru halen cevapsız”

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“Boeing 737 Max uçağına ilişkin pek çok soru halen cevapsız”

Etiyopya Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, 157 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Boeing 737 Max uçağına ilişkin pek çok soru halen cevapsız." dedi.

Gebremariam, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin kazada neyin ters gittiğine ilişkin hem ABD hem de diğer ülkelerdeki araştırmacılarla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğine ve "hakikati" öğreneceklerine işaret eden Gebremariam, "Şu aralar, kazanın sebebine ilişkin spekülasyon yapmak istemiyorum. Boeing 737 Max uçağına ilişkin pek çok soru halen cevapsız. (Kazada) Neyin yanlış gittiğinin ortaya çıkarılması için eksiksiz ve şeffaf bir iş birliği sözü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Etiyopya Hava Yolları'nın uçak üretici firması Boeing ile yıllardır iş birliğini yaptığını ve ortak çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Gebremariam, şirketin filosunun üçte ikisinin bu şirketin uçaklarından oluştuğunu hatırlattı.

ETİYOPYA HAVA YOLLARI ABD'Lİ GAZETELERE DAVA AÇACAK

Gebremariam, hafta sonu basına yaptığı açıklamada, ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times ve Washington Post'un kazaya ilişkin yaptığı haberlerin, ülkenin ve şirketin imajına zarar vermek için üretilmiş "yalan ve mesnetsiz" haberler olduğunu dile getirmişti.

Bu gazetelere dava açılacağını belirten Gebremariam, "sahte haberlerin" amacının dünyanın dikkatini, daha önce de benzer bir kazaya neden olan Boeing 737 Max 8 tipi uçaklardan çekmek olduğunu dile getirmişti.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dagmawit Moges, düşen uçağın Fransa'da analiz edilen karakutusunun ön incelemeleri sonucunda Etiyopya'daki uçak kazasıyla Endonezya'da meydana gelen uçak kazasının nedenlerinin benzer olduğunun tespit edildiğini söylemişti.

 

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