'Bodrum aÅŸÄ±ÄŸÄ±' prens itiraf etti! 'Para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± serbest kaldÄ±m'
Suudi Arabistan'da yolsuzluk operasyonu kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan prenslerden biri olan Velid bin Talal, canlÄ± yayÄ±nda verdiÄŸi ropÃ¶rtajda serbest kalmasÄ± iÃ§in anlaÅŸma yapmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.Â
DÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan bin Talal'Ä±nÂ serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in Suudi hÃ¼kÃ¼meti 6 milyar dolar talep ettiÄŸi iddia edilmiÅŸti.Â
Bloomberg TV'ye konuÅŸanÂ prens, serbest kalmak iÃ§in hÃ¼kÃ¼met ile bir anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.Â
Ritz Carlon otelinde gÃ¶zetim altÄ±nda tutulan ve daha sonra serbest bÄ±rakÄ±lan Prens bin Talal'Ä±nÂ baÅŸta Twitter olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¶nde gelenÂ ÅŸirketinde hissesi bulunuyor.
Forbes dergisine gÃ¶re bin Talal'Ä±n 18 milyar dolarÄ± aÅŸkÄ±n serveti bulunuyor.
HakkÄ±nda kara para aklama ve rÃ¼ÅŸvet verme iddialarÄ± bulunan bin Talal, hÃ¼kÃ¼metle anlaÅŸmaya gitmemesi halinde savcÄ±larÄ±n resmi soruÅŸturma aÃ§masÄ± bekleniyor.Â
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