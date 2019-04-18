BM’nin Kıbrıs raporu: Niyet var sonuç yok
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Kıbrıs raporunda, geçici danışmanı Jane Hall Lute’nin Kıbrıs’ta Türk ve Rumlar arasında müzakereleri yeniden başlatmak amacıyla bir yıldır devam ettirdiği temasların başarılı olmadığını, ancak çalışmalara devam edeceğini belirtti.
Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis’e suçlama yarışına girmemeleri uyarısında bulundu ve raporunda şu tespitlere yer verdi:
DOĞALGAZ KAYNAKLARI VURGUSU
2018 sonunda BM ve Dünya Bankası, Türk ve Rum kesimlerinde anket çalışması yaptı ve halkın çözüm isteğinin yüksek olduğu görüldü, ancak toplumların planın nasıl olacağı konusunda bilgisi yok. Liderler şeffaf biçimde halkı bilgilendirmeli.
Liderler arasında düello gibi açıklamalar ortama katkı sunmuyor, suçlama yarışından kaçınılmalı.
Özel danışman Jane Holl Lute, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dahil, Türk ve Rum liderlerle defalarca görüştü, çözüm yönünde taahhütler verdiler ancak sonuç alınamadı.
Kıbrıs sorununda taraflar beklentilerinden daha azını kabul etmeli, aksi takdirde çözümün yanında büyüme refah ve güven fırsatı kaçacak.
Kıbrıs çevresinde bulunan doğalgaz kaynaklarından Türk ve Rumlar, her iki toplum faydalanmalı.
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