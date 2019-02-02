BMMYK’dan SDG’ye uyarı: Sivillerin güvenli geçişini sağlayın
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) en büyük bileşenini terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) terör örgütü DEAŞ’ın sıkıştığı Deyrizor’un güneyinde sivillerin güvenli bölgeye ulaşımı için bir geçiş sahası oluşturmasını istedi.
BMMYK’nın talebi, son sekiz haftada soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenmeden ötürü bölgedeki al Hol sığınmacı kampında 29 bebek ve çocuğun ölümünü izliyor. İngiliz Reuters ajansının haberine göre iki hafta önce iletilen talebe SDG’den henüz yanıt gelmedi. Kampta 33 bin kişi yaşıyor.
‘İNSANİ DURUM KRİTİK’
İsviçre’nin Cenevre kentine konuşan BMMYK Sözcüsü Andrej Mahecic, “Suriye’nin bu kısmındaki insani durum şu anda kritik. İnsani yardım kuruluşları, bu bölgeyi kontrol altında tutan güçlerden hayat kurtaracak yardımların sağlanabileceği al Hol kampına ulaşım için bir geçiş sahası oluşturmalarını istedi. Açlık, aşırı soğuk hava tehlikesi altında olan ve büyük çoğunluğu kadınlar ile çocuklardan oluşan bu kişiler için hemen hiçbir şey yapılmadı” dedi. Mahecic ayrıca SDG’lilerin Haseke vilayetindeki kamplarda bulunan yerinden edilmiş kişilerin kimlik kartlarını ellerinden alarak bu kişilerin hareket özgürlüklerini sınırladıklarını da kaydederek, bu insanlar için hareket serbestisi talebinde bulundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle