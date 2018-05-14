BMGK'ya acil çağrı
Kuveyt, İsrail'in Gazze sınırındaki şiddet olayları üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BM) acil toplantı talebinde bulundu.
BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, Gazze'deki şiddet olaylarında 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine BM Güvenlik Konseyi'ni yarın acil toplantıya çağırdı.
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da 30 Mart'tan bu yana İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarında 100'e yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 11 binden fazla kişinin yaralandığını belirterek, İsrail'in Filistinlilere yönelik “korkunç saldırıların” ardından BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısında bulunmuştu.
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