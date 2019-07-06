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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
06.07.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

BMGK'den Libya'da ateşkes çağrısı

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BMGK'den Libya'da ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'da 53 göçmenin ölümüne neden olan hava saldırısının ardından taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

BMGK çarşamba günü yapılan acil oturumdan iki gün sonra yaptığı açıklamayla, başkent Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmenlerin bulunduğu merkeze düzenlenen saldırıyı kınadı.

Tüm taraflara, gerginliği derhal azaltma ve ateşkes çağrısında bulunulan açıklamada, taraflar hızlı şekilde Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde siyasi sürece dönmeye, insani erişime izin vermeye, üye devletler ise Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uymaya ve krize müdahil olmamaya davet edildi.

Konsey, 3 Temmuz'da acil toplanmasına rağmen, ABD'nin Washington'dan talimat beklemesi nedeniyle herhangi bir karar alamadan oturumuna son vermiş, BMGK'nin, saldırının kınandığı ve ateşkes çağrısının yapıldığı açıklaması ABD engeline takılmıştı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların, başkent Trablus'un doğusunda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, 130'dan fazla kişi yaralanmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırıyı kınamış ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Libya'da taraflara, göçmenlerin bulunduğu merkezin tam koordinatlarının daha önce verildiğini belirtirken, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame de saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği''ni ifade etmişti.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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