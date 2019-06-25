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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
25.06.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

BMGK'deki toplantıya alınmayan İran'dan ABD'ye tepki

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BMGK'deki toplantıya alınmayan İran'dan ABD'ye tepki

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, BM Güvenlik Konseyindeki İran oturumuna alınmamalarına tepki gösterdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanchi, BM Güvenlik Konseyindeki İran oturumuna alınmamalarına ilişkin "ABD, BMGK'nin daimi üyesi olarak, yetkisini kötüye kullanıyor ve bu organın İran karşıtı politikasını ilerletmek için konseyi yanlış yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Ravanchi, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD'nin talebi üzerine yapılan İran konusundaki kapalı oturum devam ederken, BM'deki gazetecilerin karşısına çıktı.

BMGK'deki oturuma katılmalarına izin verilmemesine tepki gösteren Ravanchi, "Hava sahası iki Amerikan casus İHA'sı ile ihlal edilen bir ülke olarak, İran'ın bugünkü BMGK toplantısına katılmaya hakkı vardı. Bu, bizim BM Sözleşmesi kapsamındaki hakkımız." diye konuştu.

Toplantıya katılmak için taleplerini BMGK'ye ilettiklerini belirten Ravanchi, "Bizim toplantıya katılma hakkımızı engellediler. Bugün BMGK, ABD tarafından tek taraflı olarak bilgilendiriliyor. ABD, BMGK'nin daimi üyesi olarak, yetkisini kötüye kullanıyor ve bu organın İran karşıtı politikasını ilerletmek için konseyi yanlış yönlendiriyor." dedi.

"İRAN, KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI KULLANDI"

ABD'ye ait İHA'nın İran hava sahasında vurulduğuna dair ellerinde çeşitli veriler olduğunu vurgulayan Ravanchi, "Elimizde, Konseye sunulacak inkar edilemez bilgiler var." ifadelerini kullandı.

İran'ın İHA'yı vurmasının uluslararası hukuka uygun olduğunu savunan Ravanchi, "İran, BM sözleşmesi kapsamında kendini savunma hakkını kullandı." dedi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırılarından İran'ı sorumlu tutmasına da tepki gösteren Ravanchi, "Bu iddiayı reddediyoruz. İran, Japonya'ya ait gemilerin, Japonya Başbakanı (Abe Şinzo) İran'da üst düzey yetkililerle görüşürken vurulmasından nasıl bir çıkar sağlayabilir? Bundan daha gülünç bir iddia olamaz." diye konuştu.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARINA TEPKİ

Ravanchi, ABD'nin İran'a yönelik aldığı yaptırım kararları hakkında da "ABD'nin bugün İran'a yönelik daha fazla yaptırım uygulama kararı, bu ülkenin, İran halkı ve liderlerine yönelik devam eden düşmanlığının, ayrıca ABD'nin uluslararası hukuka, düzene ve uluslararası toplumun çoğunluğuna karşı hiçbir saygısı olmadığının bir başka göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Basra Körfezi'ndeki gerginliğin azaltılması için bölgede bölgesel güvenliğe dayalı bir diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu belirten Ravanchi, "ABD, bölgemizdeki askeri maceraperestliğini, ekonomik savaş ve terörizmini durdurmalıdır." şeklinde konuştu.

Ravanchi, İran'ın diyalog için hazır olduğunu ve bunu da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bildirdiklerini kaydetti.

DÜŞÜRÜLEN İHA'NIN KOORDİNATLARINI GÖSTERDİ

Diyalog için belirli bir atmosferin sağlanması gerektiğini ve bunun da ABD'nin çabasına bağlı olduğunu vurgulayan Ravanchi, "Sizi sürekli tehdit edip gözünüzü korkutan biriyle diyalog başlatamazsınız. Birincil meşguliyeti İran'a daha fazla yaptırım uygulamak olan bir ülkeyle nasıl diyalog başlatabiliriz?" dedi.

Ravanchi, İran'ın ABD'ye ait İHA'yı kendi hava sahasında düşürdüğüne dair elinde ne tür kanıtlar olduğuna ilişkin soru üzerine düşürülen İHA'nın koordinatlarının yer aldığı resimleri göstererek, "İHA'nın İran'ın hava sahasında düşürüldüğüne dair şüpheye yer yok." diye yanıtladı.

FRANSA VE RUSYA'NIN BM DAİMİ TEMSİLCİLERİNDEN İRAN YORUMU

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise konuyu görüştükten sonra ortak bir açıklama yapacaklarını vurgulayarak, "Maksimum baskının sadece maksimum diplomasi ile bir araya geldiğinde bir anlam ifade ettiği bir zamanda yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara tepki göstererek, "Boynunuzda bir bıçak varken diyalog kuramazsınız." diye konuştu.

DÜŞÜRÜLEN İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçen hafta Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait "RQ-4 Global Hawk" tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

TANKERLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Hürmüz Boğazı ile Umman Körfezi arasındaki bölgede 13 Haziran'da iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu. Tankerlerden birinin Japonya, diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti.

"Kokuka Courageous" isimli petrol tankerini işleten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yutaka Katada, saldırı öncesinde mürettebatın havada uçuşan cisimler gördüğünü ve yakınlarda İran donanmasına ait gemi tespit edildiğini öne sürmüştü.

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