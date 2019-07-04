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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
04.07.2019 - 06:53, Son Güncelleme:

BMGK'de Libya saldırısı kınamasına ABD engeli

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BMGK'de Libya saldırısı kınamasına ABD engeli

BM Güvenlik Konseyi, Libya'da 40'tan fazla göçmen ve mültecinin ölümüne neden olan hava saldırısını görüştüğü oturumunda ABD'nin desteğini alamadığı için saldırıyı kınayamadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'nın başkenti Trablus'a yakın Tacura bölgesinde göçmen ve mültecilerin bulunduğu merkeze düzenlenen hava saldırısıyla ilgili kapalı oturumda acil toplandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konseyin saldırıyı kınayan ve ateşkes çağrısı yapan açıklaması ABD'nin engeline takıldı. Diplomatlar, ABD'nin Washington'dan talimat beklediği bilgisini paylaştı.

Konseyi bilgilendiren BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun ise BMGK üyelerine, Libya'da tarafların silahlarının kayda değer ölçüde arttığını söylediği öğrenildi.

BMGK'deki Libya toplantısının ardından Almanya'nın BM Daimi Temsilciği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya'daki saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı. Almanya, siyasi sürece dönülmesi ve tüm üye devletlerin Libya'ya uygulanan silah ambargosuna tam anlamıyla uyması çağrısı da yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki saldırıyı kınayarak bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Libya'da taraflara, göçmenlerin bulunduğu merkezin tam koordinatlarının daha önce verildiğini belirtirken, BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, saldırının ''savaş suçu niteliği taşıyabileceği'' açıklamasında bulunmuştu.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların, başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında, ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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