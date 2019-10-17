BMGK’dan kınama kararı çıkmadı
Dün Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve Belçika’nın talebiyle toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri kapalı oturumda ele aldı.
Toplantı sonrası ekim ayı dönemi BMGK başkanlığını yürüten Güney Afrika Büyükelçisi Jerry Matjila’nın okuduğu basın duyurusunda Türkiye’nin askeri harekâtından duyulan “derin endişe” dile getirildi, kınama kararı ise gelmedi. BMGK’da Türkiye’nin operasyonu daha önce iki kez görüşülmüştü.Kınama teklifi, 10 Ekim’de yapılan toplantıda ABD ve Rusya tarafından reddedilmiş, harekatın durdurulması yönünde çağrı yapılması teklifi ise 12 Ekim’de Rusya’nın itirazı ile kabul edilmemişti.
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