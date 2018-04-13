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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK-AA
13.04.2018 - 20:19, Son Güncelleme:

BMGK'da yüksek gerilim: Her şey kontrolden çıktı!

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
BMGK'da yüksek gerilim: Her şey kontrolden çıktı!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm üye devletleri bu tehlikeli durumlarda sorumlu davranmaya çağırarak “Bu tam olarak bugün karşı karşıya olduğumuz risktir - her şey kontrolden çıktı. Bunu durdurmak bizim ortak görevimizdir” dedi. Rusya'dan "Egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz" açıklaması gelirken ABD ise "Başkanımız Suriye'ye olası askeri müdahale hakkında henüz bir karar vermedi ancak ABD ve müttefikleri Suriye'de eyleme geçmeye karar verirse bu hepimizin uzlaştığı bir ilke olacak" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesini ve Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.
Toplantıya katılan BM Genel Sekreteri Guterres, “Orta Doğu'daki kaosun uluslararası barış ve ve güvenliği tehdit ettiği” uyarısında bulundu.  

Güvenlik Konseyi’nin Suriye'de kimyasal silah kullanımının sorumlularının araştırılmasına yönelik bir mekanizma üzerinde anlaşamaması üzerine derin hayal kırıklığını anlatan BM Genel Sekreteri, Antonio Guterres,

Kimyasal silahların kullanımı için hesap verebilirliğin sağlanması, sadece saldırıların kurbanları için değil, kendileri için de sorumluluk olduğunu belirterek, “Her şey kontrolden çıktı. Bunu durdurmak bizim ortak görevimiz” diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin, Rusya'nın isteğiyle gerçekleşen toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres; Suriye’de bir hesap verebilirlik mekanizmasının oluşturulmasında uzlaşmaya varamamanın tam bir askeri tırmanışa yol açarak barışı tehdit ettiğini söyledi.

Gurerres, daha önce de mevcut çıkmazın riskleri konusundaki derin kaygılarımı yinelediğini ve kontrolden çıkan durumdan kaçınmanın gerekliliğini vurguladığını hatırlattı.

Kimyasal silahlara karşı hesap verebilirlik eksikliği ve ceza empoze edilememesinin, bu silahların kullanımını ve uluslararası silahsızlanma ve yayılma karşıtı mimariyi bir bütün olarak yasaklayan normu zayıflattığını da belirten Guterres, tüm üye devletleri bu tehlikeli durumlarda sorumlu davranmaya çağırarak “ Bu tam olarak bugün karşı karşıya olduğumuz risktir - her şey kontrolden çıktı. Bunu durdurmak bizim ortak görevimizdir.” diye konuştu

RUSYA: DERHAL GÖZDEN GEÇİRİN

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'ye olası askeri müdahaleye ilişkin, “Uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz.” dedi.

Nebenzia, Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısının “uydurma” olduğunu savunarak, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de sadece rejimi devirmekle ilgilendiğini söyledi.

Nebenzia, “Uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD UZLAŞIYI İŞARET ETTİ

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine ilişkin, “Başkanımız Suriye'ye olası askeri müdahale hakkında henüz bir karar vermedi ancak ABD ve müttefikleri Suriye'de eyleme geçmeye karar verirse bu hepimizin uzlaştığı bir ilke olacak.” dedi.

Haley, Rusya'yı uluslararası barış ve güvenliğe yönelik gerçek tehdidi görmezden gelmekle suçlayarak, kimyasal silah kullanımının uluslararası hukukun en bariz ihlali olduğunu söyledi.

Nikki Haley, “Korkunç kimyasal silah kullanımı karşısında sessiz kalmamalıyız ve hiçbir ülkenin kimyasal silah kullanmasına izin vermemeliyiz.” ifadesini kullandı.

Rusya'nın Suriye'de rejimi korumak için BMGK'de 12 kez veto hakkını kullandığını hatırlatan Haley, ABD'nin, rejimin savaşın başından beri en az 50
kez kimyasal silah kullandığını tahmin ettiğini ifade etti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'daki kimyasal saldırıyı ayrı ayrı analiz ettiğini ve üç ülkenin de saldırının gerçekleştiği sonucuna ulaştığını söyleyen Haley, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine ilişkin ise “Başkanımız Suriye'ye olası askeri müdahale hakkında henüz bir karar vermedi ancak ABD ve müttefikleri Suriye'de eyleme geçmeye karar verirse bu hepimizin uzlaştığı bir ilke olacak.” diye konuştu.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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