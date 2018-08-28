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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.08.2018 - 20:31, Son Güncelleme:

Yüksek gerilim: O iddia tartışma çıkarttı

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Yüksek gerilim: O iddia tartışma çıkarttı

Suriye'deki son durumu görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve İngiltere temsilcileri arasında Moskova'nın bazı Batılı devletlerin İdlib'te kimyasal saldırı düzenleyeceği yönündeki iddiaları konusunda tartışma yaşandı. BM Genel Sekreteri Guterres, 'Suriye'nin kuzeybatısında artan askeri gerginlik, ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi sadece büyük nüfusun yerinden edilmesine değil, insani yardım ve temel hizmetlerin korunması ve erişimi anlamında da korkunç sonuçlar doğurabilir' uyarısında bulundu. Öte yandan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon'da yaptığı değerlendirmede 'Bizim yönetimimizin kimyasal silah kullanımına karşı verdiği tepkiyi iki defa gördünüz' ifadesiyle 'vururuz' mesajı verdi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BMGK'daki toplantı sırasında yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi ve BMGK ağustos ayı dönem başkanı Karen Pierce'in toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Pierce'in, Rusya'nın bazı Batılı devletlerin İdlib'te kimyasal saldırı düzenleyeceği yönündeki iddialarına ilişkin kullandığı "Bu iddiaları kimin ortaya attığı önemli. Bunu söyleyen tek bir ülke var o da Rusya. Bu Rusya için bile olağan dışı bir yalan haber." ifadelerini hatırlatan Nebenzia, "Rusya Savunma Bakanlığı tuhaf ya da yalan açıklamalar yapmaz. Eğer bir açıklama varsa sağlam bir temeli vardır." savunmasında bulundu.

"TEHLİKEDE 3 MİLYON SİVİL"

Nebenzia ayrıca, Suriye'deki durumun iyiye gittiğini, insanların evlerine geri dönüşlerinin mümkün olabileceğini iddia etti.

Yüksek gerilim: O iddia tartışma çıkarttı

Pierce ise Nebenzia'nın Suriye'deki durumda ilerleme kaydedildiğine dair açıklamalarına tepki göstererek, "Bu açıklamalar İdlib'teki insanlara yardımcı olmayacak. Hayatları tehlikede olan 3 milyon sivil var ve Suriye rejimi bu insanlara karşı saldırganlığını artırıyor." diye konuştu.

İngiltere, Fransa ve ABD'nin geçen hafta yaptıkları açıklamada herhangi bir kimyasal saldırıya gerekli cevabın verileceğini belirttiklerini anımsatan Pierce, "Rusya'nın, İngiltere'ye yönelik iddialarını yeniden reddediyorum. İngiltere hükümeti kimyasal silahların yasaklanmasına dair taahhüdünü ve bu yasağın sağlanması için ulusal partnerlerimizle çalışmayı sürdüreceğini bir kez daha tekrar ediyorum." diye konuştu.

Yüksek gerilim: O iddia tartışma çıkarttı

"İNSANİ DURUM KÖTÜYE GİDİYOR"

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü John Ging de toplantıda yaptığı açıklamada, son haftalarda Suriye'nin kuzeybatısında insani durumun daha da kötüye gittiğini açıkladı.

Ging, "Son haftalarda İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye'de düzenlendiği bildirilen, sivillerin ölümü ve yaralanmasına, ayrıca da okullar ve hastanelerde hasara yol açan yoğun hava saldırıları ile Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumun ciddi şekilde kötüleştiğini görüyoruz." açıklamasında bulundu.

İdlib ve çevresinde gerginliğin azaltılması, bölgeye sürekli insani yardım ulaştırılmasının sağlanması, sivillerin ve altyapıların korunması için konseyin tepkisinin de önemli olduğunu vurgulayan Ging, "İdlib'te en kötü senaryo Suriye'deki kriz boyunca görülmemiş boyutta bir insani acil durumun ortaya çıkması. Bunun önüne geçmek için BMGK üyelerini yapabilecekleri ne varsa yapmaya çağırıyoruz. Kofi Annan'ın da söylediği gibi eğer siyasi iradeyi bulabilirsek, problemlerimizle başa çıkacak yolumuz ve kapasitemiz var demektir." değerlendirmesinde bulundu. 

BM'DEN KORKUTAN RAPOR

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'ye insani yardım ulaştırılması konusunda alınan kararlar hakkında BM'de tartışılmak üzere rapor hazırladı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri hareketliliğin "korkutucu bir gidişat" gösterdiğini ve söz konusu alanda 3 milyon kişinin yaşadığını vurgulayan Guterres, raporda "Artan askeri gerginlik, ülkenin diğer yerlerinde olduğu gibi sadece büyük nüfusun yerinden edilmesine değil, insani yardım ve temel hizmetlerin korunması ve erişimi anlamında da korkunç sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.

Guterres, Suriye'deki tüm taraflara tansiyonu azaltma çağrısı yaparak, "Taraflar, uluslararası kanunlar çerçevesinde siviller ve sivil yapıların askeri operasyonlar esnasında hedef alınmaması için üzerine düşeni yapmalıdır. Suriye'de ihtiyaç sahiplerine güvenli, sürekli, zamanında ve hiçbir kısıtlama olmadan ulaşılması, buradaki insani durumun daha da kötüye gitmesini engeller." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, sivilleri hedef alan saldırıları da kesin dille kınayan Guterres, şöyle devam etti:

"Sivillere yönelik saldırıların sorumluları, uluslararası insancıl hukukun ihlalinden dolayı yargılanmalı. Suriye'deki çatışmaların taraflarını, tüm ülkeleri, sivil toplum organlarını ve BM sistemini, Suriye'de Mart 2011'den bu yana uluslararası kanunlarca suç kabul edilen en ciddi eylemleri gerçekleştiren kişilerin soruşturulması ve yargılanması konusunda uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir mekanizma kurulması konusunda iş birliğine çağırıyoruz."

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye rejimi ve muhaliflere bölgede siyasi çözüme ulaşılması için tam destek vereceklerini vurguladı.

ABD'DEN 'VURURUZ' MESAJI

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Pentagon'da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye hakkında açıklamalar yaptı.

Mattis, Suriye'de rejimin, muhaliflerin bulunduğu bölgeye kimyasal silahlar taşıdığı yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine, "Bizim yönetimimizin kimyasal silah kullanımına karşı verdiği tepkiyi iki defa gördünüz." dedi.

Yüksek gerilim: O iddia tartışma çıkarttı

ABD Dışişleri Bakanlığının diplomatik kanallarla Suriye'de rejimin kimyasal silah kullanımının önüne geçmek için Rusya ile irtibat halinde olduğunu kaydeden Mattis, "Dışişleri, aktif olarak Rusya ile iletişim halinde, yakın zaman içerisinde de Rusya'nın bu ihtimalin önüne geçmesi için iletişim kurdular." diye konuştu. 

"SURİYE’DEN AYRILMAK İÇİN..."

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD askerlerinin Suriye’den çok yakında ayrılacağı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Mattis, şunları kaydetti:
"DEAŞ'ı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Başkan bu konuda çok açıktı. DEAŞ'ın yok olması gerekiyor, bu olmalı. İkinci adım olarak DEAŞ’ın yerine geçecek yerel birlikleri eğitiyoruz. Üçüncü adım olarak ise önümüzde Cenevre görüşmeleri var, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bu süreç bu savaşı çözmeyi hedefliyor."
Bakan Mattis, yerel halkın güvenliği sağlaması durumunda ABD'nin bölgedeki asker sayısını azaltabileceğini sözlerine ekledi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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