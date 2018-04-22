BMGK Suriye’yi çiftlikte konuştu
BM Güvenlik Konseyi, Suriye kriziyle ilgili yeni bir toplantı yaptı. Ancak bu kez toplantıda konuşulanlardan çok toplantı mekanı dikkat çekti. Bu tür toplantılarını New York’taki BM Genel Merkezi’nde yapan BMGK üyeleri, bu kez İsveç’teki bir çiftlikte bir araya geldi.
İsveç’in daveti üzerine ülkenin Backakra bölgesinde bulunan ve 1961’de Afrika’da şüpheli bir uçak kazasıyla ölen BM Genel Sekreteri Dag Hammarskjold’a ait olan çiftliğe gelen BMGK’daki ülkelerin elçileri ilginç bir görüntü oluşturdu. BMGK’nın daimi olmayan üyelerinden İsveç’in BM Büyükelçisi Carl Skau, “Burası kollarımızı sıvayacağımız, ceketlerimizi ve kravatlarımızı çıkaracağımız ve gerçek ve anlamlı yöntemleri öne süreceğimiz bir yer” dedi.
KALAMUN’DAN TAHLİYE
İsveç’teki çiftlikte Suriye konusu ele alınırken, Suriye ordusu, başkent Şam’ın kuzeyindeki Doğu Kalamun bölgesini boşaltmaları için muhaliflerle anlaştı. Tahliyeye dün başlayan muhaliflerin, Türkiye sınırındaki İdlib ve Cerablus bölgelerine gideceği ifade edildi. Daha önce de Doğu Guta’daki muhaliflerin önemli bir bölümü İdlib ve Fırat Kalkanı bölgesine tahliye edilmişti.
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