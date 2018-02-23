Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>BMGK Suriye'de insani ateşkesi oylayacak

    BMGK Suriye'de insani ateşkesi oylayacak

    Hürriyet Haber
    23.02.2018 - 09:04 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye'de bir ay "insani ateşkes" talep eden karar tasarısı bugün oylanacak.

    BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt'in BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, İsveç ve Kuveyt tarafından hazırlanan ve konseye getirilen tasarı, bugün TSİ ile 19.00'da oylamaya sunulacak.

    Tasarıda, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki 700 kişinin tıbbi tahliyesi için bir ay insani ateşkes talep ediliyor.

    Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia'nın dün “üzerinde uzlaşmaya varılamadığını”, bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazı değişiklikler önerdiklerini açıklamıştı. Oylamada Rusya'nın tasarı için nasıl bir tutum sergileyeceği henüz bilinmiyor.

    BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , bmgk
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri