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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.06.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

BMGK Sudan'daki şiddet olaylarını kınadı

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BMGK Sudan'daki şiddet olaylarını kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sudan'da son dönemde yaşanan şiddet olaylarını şiddetle kınadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), yapılan yazılı açıklamada, "BMGK üyeleri Sudan'da son dönemde yaşanan şiddet olaylarını şiddetle kınadı ve sivillerin hayatını kaybetmesi ve yaralanması konusundaki üzüntüsünü ifade etti." ifadesi kullanıldı.

BMGK'ye üye ülkelerin Sudan'da sivillere yönelik şiddetin bir an önce durdurulması çağrısı yaptığının altı çizilen açıklamada, Konsey üyelerinin insan haklarına saygı duyulmasının, sivillerin korunmasının, sorumlulardan hesap sorulmasının ve adaletin sağlanmasının önemini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, BMGK'nin Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'nin olayları araştırma açıklamasını not aldığına dikkat çekilerek Konsey'in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Sudan konusunda bölgesel ve uluslararası çabalarını sürdürmesi konusunda desteklediği vurgulandı.

BMGK'nin Sudan'ın birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne güçlü bağlılık duyduğunun altı çizilerek "BMGK üyeleri tüm paydaşları, mevcut krizin karşılıklı mutabakata bağlı bir çözüme kavuşması için birlikte çalışmayı sürdürmeye davet etti." ifadelerine yer verildi.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 118'e ulaştığını aktarmıştı.

Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş, muhalefet kapsamlı sivil itaatsizlik ve siyasi grev kararı almış, askeri yönetim de 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

- BMGK'den yapılan yazılı açıklamadan:

- "BMGK üyeleri Sudan'da son dönemde yaşanan şiddet olaylarını şiddetle kınadı ve sivillerin hayatını kaybetmesi ve yaralanması konusundaki üzüntüsünü ifade etti"

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