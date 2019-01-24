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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.01.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

BMGK Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun geleceğini görüştü

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BMGK Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun geleceğini görüştü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kıbrıs'taki BM barış gücü misyonunun görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağını görüşmek üzere toplandı.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar, konseydeki kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Görev süresi 6 ayda bir yenilenen barış gücü misyonunun faaliyetlerine dair BM Güvenlik Konseyini bilgilendirdiğini söyleyen Spehar, Kıbrıs'ta son 1 yılda pozitif bir gelişme yaşanmadığını ve müzakerelerin başlamadığını ancak Guterres'in geçici danışmanı olarak görevlendirdiği Jane Holl Lute'un taraflarla istişarelerini sürdürdüğünü ifade etti.

BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs sorununun çözümüne destek verdiğini belirten Spehar, ''BMGK, iki toplum arasındaki güven artırıcı ilave önlemleri destekliyor.'' dedi.

Elizabeth Spehar, konseyin BM barış gücü misyonunun görev süresini yenileyip yenilenmeyeceğine ise birkaç gün içinde karar vereceğini sözlerine ekledi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Allen, ülkesinin adadaki barış gücü misyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tasarıyı gelecek günlerde konseye sunacağını söyledi ancak tasarının içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

UNFICYP'nin görev süresi 31 Ocak 2019'da sona eriyor.
BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP, 1964'ten bu yana adada görev yapıyor ve barış gücünün görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

UNFICYP'DE REFORM İSTEYEN ABD'NİN TUTUMU MERAK EDİLİYOR

BM barış gücü misyonlarının sayısının ve bütçesinin azaltılmasını isteyen ABD, Kıbrıs'taki BM barış gücü misyonunda da reform yapılmasını talep etmiş ve misyondaki barış gücü askerlerinin sayısının azaltılmasını istemişti.

Diplomatik kaynaklar, ABD'nin gözden geçirdiği seçeneklerden ikincisinin ise Kıbrıs'taki barış gücü misyonunun tamamen kaldırılması olduğunu ancak İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in her iki seçeneğe de sıcak bakmadığını söylemişti.

Diplomatlar, İngiltere ve Fransa'nın, barış gücü misyonunun adada istikrarı sağladığı görüşünde olduğunu ve misyonun kapatılmasının gerginlik yaratabileceği endişesini taşıdığını söylüyor.

EN UZUN SÜRE FAALİYET GÖSTEREN BARIŞ GÜCÜ MİSYONU

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan barış gücü misyonlarından biri olan UNFICYP'de bin 21 kişi görev yapıyor. Bunlar arasında 150 sivil, 750 kişiden oluşan askeri birlik ve 52 kurmay bulunuyor.

Misyonun 55 milyon 152 bin dolarlık bütçesinin üçte birini Güney Kıbrıs yönetimi karşılıyor. Yunanistan her yıl 6,5 milyon dolar katkıda bulunuyor. Bütçenin geri kalanı ise BM tarafından karşılanıyor.

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