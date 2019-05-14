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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
14.05.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

BM'den uluslararası topluma Myanmar ordusuna yardımları kes çağrısı

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BM'den uluslararası topluma Myanmar ordusuna yardımları kes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, uluslararası topluma, Myanmar ordusuna yönelik tüm mali yardımlar ve diğer desteklerin kesilmesi çağrısında bulundu.

Misyon Başkanı Marzuki Darusman, Bangladeş, Malezya, Tayland ve Endonezya'ya yaptığı 10 günlük ziyaretin ardından yayımladığı yazılı açıklamada, Myanmar ordusundaki komutanların izole edilmesi ve soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan güvenilir bir mahkemede sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Darusman, Myanmar'a karşı uluslararası önlemlerin gerekli olduğunun altını çizerek bu ülkenin çatışmaları bitirmek için yeterli çabayı sarf etmediğine dikkati çekti.

Myanmar hükümetinin ülke içindeki çatışmaları sonlandırmak için gerekeni yapmadığına işaret eden Darusman, hükümetin ayrıca komşu ülkelere kaçmak zorunda kalan bir milyonu aşkın Arakanlı Müslüman'ın insan haklarını koruyamadığına vurgu yaptı.

Darusman, uluslararası toplumu, Myanmar ordusuna yönelik tüm mali yardımları ve diğer destekleri kesmeye davet etti.

"Krizin çözümüne yönelik hiçbir adım atılmadı." ifadesini kullanan Darusman, Myanmar'daki durumun aynen devam ettiğini belirtti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR MİSYONA TALEPLERİNİ İLETTİ

Öte yandan, Darusman, kampları ziyareti sırasında Arakanlı mültecilere, görevinin eylül ayında bitmesine rağmen ellerindeki tüm bilgi, belge ve kanıtları BM'nin Myanmar krizine ilişkin kuracağı yeni mekanizmaya aktaracağı sözünü verdi.

Ziyaret sırasına diğer misyon üyelerinin de Arakanlı mültecilerle, yaptıkları çalışmalar ve Myanmar ordusundaki generallerin yargılanmasına yönelik çabalara ilişkin son bilgileri paylaştıkları, Arakanlı Müslümanların da misyon üyelerine eğitim, adalet, iş ve Myanmar'a güvenli şekilde dönüşleri hakkındaki taleplerini ilettikleri kaydedildi.

BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Darusman, uzun zamandır, Myanmar'a silah ambargosu ve sorumlulara yönelik yaptırım uygulanmasını istiyor.

Geçen eylül ayında BM İnsan Hakları Konseyinde kabul edilen önergeyle, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların 2011'den bu yana maruz kaldığı soykırım ve diğer insan hakları ihlallerine yönelik delillerin toplanması ve gelecekte yapılacak bir yargılamaya dosya hazırlanması için "bağımsız bir mekanizma" kurulması kararlaştırılmıştı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasındaki çatışmalarda, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizliğe yol açmasından endişe ediyor.

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