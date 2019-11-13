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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.11.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

BM'den uluslararası topluma Kuzey Kore'deki "gıda krizine" müdahale çağrısı

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BM'den uluslararası topluma Kuzey Kore'deki "gıda krizine" müdahale çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Kore'de kıtlık ve gıda krizine karşı uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'taki habere göre, BM Genel Sekreteri'nin insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, Kuzey Kore'nin doğal afetler ve yaptırımlar nedeniyle son yılların en "vahim" gıda kriziyle karşı karşıya kaldığı uyarısı yaptı.

Uluslararası toplumun, krize siyasi alanın dışında bir çözüm üretmek üzere çabalarını arttırması gerektiğini vurgulayan Mueller, "Tablo gerçekten vahim ve eğer önlem alınmazsa, özellikle ilave mali kaynak sağlanmazsa korkarım daha kötüye gidecek." dedi.

Mueller, ülkede 2019 hasat mevsimi boyunca kıtlık koşullarının hüküm sürdüğünü, "hububat deposu" olarak bilinen Güney Hwanghae eyaletine düşen yağış miktarının nisan-temmuzda yıllık ortalamanın yüzde 50 altında kaldığını belirtti.

"Kuzey Kore'deki yardım kuruluşlarının daha fazla aşıya, ilaca, temiz içme suyuna ihtiyacı var"

Eylülde, Kuzey Kore sahillerini vuran Lingling Tayfunu'nun mısır, pirinç, kestane ve sebze üretimine zarar verdiğini anımsatan Mueller, soya fasulyesi mahsulünün de yüzde 60'ını yok ettiğini kaydetti.

Mueller, tüm bu koşulların derin bir gıda krizine işaret etiğini vurgulayarak, "Kuzey Kore'deki yardım kuruluşlarının, yetersiz beslenen çocukların tedavisi için daha fazla aşıya, ilaca ve temiz içme suyuna ihtiyaçları var. Jeopolitik tercihlerle milyonlarca insanın daha fazla ıstıraba sürüklenmesine seyirci kalmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Mueller, insani müdahalenin siyasi değerlendirmelerden arındırılması gerektiğinin altını çizdi.
BM raporlarına göre, Kuzey Kore'nin gıda üretimi bu yıl geçen yıla göre yüzde 9 azalarak son yılların en düşük seviyesine geriledi. Bu durumda ülke nüfusunun yüzde 40'ını oluşturan 11 milyon kişinin, acil gıda yardımına ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.

 

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