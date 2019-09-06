BM’den Türkiye ile dayanışma çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, mülteci sorununu çözmek için öncelikle siyasi çözüm gerektiğini belirterek, “Bu sağlanana dek Türkiye de dahil olmak üzere ev sahibi ülkelerin uluslararası camianın yardımına ve dayanışmasına ihtiyacı vardır” dedi.
Grandi iki günlük Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç’in yanı sıra Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ile görüştü. BMMYK tarafından yapılan açıklamaya göre, Grandi, Türk hükümeti yetkilileriyle görüşmelerinde, beş yıldır üst üste dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye’nin üstlendiği önemli rolün altını çizdi. BMMYK’nin Türkiye ile iş birliğinin ve Türkiye’ye verdiği desteğin devamı konusunda bağlılığını yineleyen Grandi, Türkiye’nin mültecileri korumaya yönelik kararlılığına dair mesajları takdirle karşıladığını ifade etti.
İdlib’deki durumun da değerlendirildiği görüşmelerde Grandi, “Çatışmalar devam ettikçe mülteci durumu da var olmaya devam edecektir. Mülteci durumunu sonlandırmak siyasal çözümler gerektiriyor. Ancak bu sağlanana dek Türkiye de dahil olmak üzere ev sahibi ülkelerin, uluslararası camianın yardımına ve dayanışmasına ihtiyacı vardır” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle