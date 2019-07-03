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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

BM’den skandal YPG adımı

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BM’den skandal YPG adımı

Birleşmiş Milletler’in (BM), SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile ‘bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması’ için resmi törenle anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığı, terör örgütünün muhatap alınmasını şiddetle kınadı.

TERÖR örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’nin BM’de muhatap alınması Ankara’nın sert tepkisine yol açtı. BM Genel Sekreteri’nin Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Konusundaki Özel Temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran’da BM Cenevre ofisinde bir araya geldiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ismini kullanan YPG’nin sorumlularından Ferhat Abdi Şahin ile örgütün “bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için” eylem planına resmi törenle imza attı. O gün, ofisin tatil olduğu ve olaydan sadece birkaç kişinin haberdar olduğu belirtildi.

BM’den yapılan açıklamada, “SDG’nin, bu anlaşma ile çocukları savaşçı olarak kullanmamayı, bünyesindeki kız ve erkek çocuklarını belirleyerek ayırmayı ve bu konuda önlemler almayı taahhüt ettiği” bildirildi. Özel temsilci Gamba ise “eylem planı” olarak tanımlanan anlaşmaya ilişkin, “Suriye’deki çocukların korunması için önemli bir gün ve SDG’nin şemsiyesi altında faaliyet gösteren hiçbir örgütün bundan sonra çocukları savaşçı olarak kullanmayacağına dair sürecinin başlangıcı” değerlendirmesinde bulundu.

BM’den skandal YPG adımı

BM yetkilisi Virginia Gamba ile anlaşma yapan ‘Ferhat Abdi Şahin’ veya ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Şahin Cilo terör örgütü PKK’ya 1990’da katıldı. SDG’nin silahlı unsurlarının baş sorumlusu Cilo, ABD’li askeri yetkililerle de görüntülenmişti.

‘MEŞRUİYET TANIMADIK’

Açıklamada, eylem planının, “Birleşmiş Milletler ve Suriye Demokratik Güçleri arasındaki aylarca süren istişareler sonucu imzalandığı” ifade edildi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise günlük basın brifinginde anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Özel Temsilci’nin (Virginia Gamba) eylemleri, SDG ya da daha önce de görüşmeler yapmış olduğu hiçbir silahlı gruba siyasi meşruiyet tanındığı anlamına gelmiyor” dedi. Dujarric, ABD’nin sürece dahil olup olmadığına ilişkin ise eylem planının BM ve YPG/PKK’nın paravanı SDG arasında imzaladığını kaydetti.

ÖNCEDEN DUYURULMADI

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü’nün Basın Sözcüsü Alessandra Vellucci, planın “güvenlik sebeplerinden dolayı kamuoyuna duyurulmadığını” belirtti. BM Cenevre Ofisi’nin üst düzey yetkililerinden biri ise toplantıdan kendisinin dahi haberdar olmadığını söyledi. Yetkili, planın kapalı kapılar ardında gizlice yapılmasını ise “Sanırım planın imzalandığından emin olmak ve bunu sağlamak için basına duyurulmamış” değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA ŞİDDETLE KINADI

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, BM Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın, PKK’lı terörist “Ferhat Abdi Şahin” ile BM’nin Cenevre Ofisi’nde anlaşma imzalamasını yazılı açıklama ile şiddetle kınadı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Terörle mücadelede ön sırada bulunması gereken BM’nin, bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bu durum BM’nin terörizmle ilgili aldığı kararların BM tarafından açık ihlalidir.”
BM’nin terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin çocuklara karşı zorla silah altına alma dahil en ağır hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesi bakımından önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, “Ancak BM’nin bu sorunu çözmek için eli kanlı terör örgütünü muhatap alması asla kabul edilemez” değerlendirmesinde bulunuldu.

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