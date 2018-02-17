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    BM'den korkutan Suriye uyarısı

    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER/AA
    17.02.2018 - 00:21 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

    Guterres, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, artan krizler, çatışmalar ve küresel terör tehditleri karşısında birlik çağrısında bulundu.

    Artan çatışmaların uluslararası insani hukuk ve insan hakları ihlallerini de beraberinde getirdiğine dikkati çeken Guterres, çatışmaların ve krizlerin sürekli artığını söyledi.

    Kuzey Kore'nin nükleer silahları ve füzeleri nedeniyle nükleer tehdit ile karşı karşıya olunduğuna işaret eden Guterres, ABD ve Kuzey Kore'ye bir araya gelip “anlamlı” müzakereler yapması çağrısında bulundu.

    ORTA DOĞU'DA “KÖRDÜĞÜM”

    Orta Doğu'da yaşanan krizlerle "gerçek bir kördüğüm” ile karşı karşıya kalındığını söyleyen Guterres, Orta Doğu'nun karmakarışık bir hal aldığını dile getirdi.
    İsrail-Filistin sorununun, Sünni-Şii ayrışmasının, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerginliğin, Körfez ülkeleri arasında yaşanan sorunların birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve “bataklık” oluşturduğunu ifade eden Guterres, “İsrail ve Filistin arasındaki barış süreci çıkmaza girdi.” dedi.

    Guterres, İsrail-Filistin sorununda “iki devletli” çözümün barışa giden tek yol olduğunu vurguladı.  Suriye'de İdlib ve Doğu Guta'da yaşanan insani krize dikkati çeken Guterres, “Suriye'nin parçalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz.”
    ifadesini kullandı.

    Guterres, İsrail ve Hizbullah arasında olası bir savaş çıkmasının ise Lübnan'ın büyük bir kısmında yıkıma neden olacağı konusunda uyarıda bulundu.

    Etiketler: bm , suriye , gutterres , son dakika
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