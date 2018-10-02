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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.10.2018 - 17:21, Son Güncelleme:

BM'den İsrail'e kınama

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BM'den İsrail'e kınama

BM İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, geçen cuma günü 7 Filistinliyi şehit eden ve 200'den fazlasını yaralayan İsrail'i kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde geçen cuma günü 7 Filistinliyi şehit eden ve 200'den fazlasını yaralayan İsrail'i kınadı.

Lynk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli göstericileri şehit etmeye ve yaralamaya devam etmesinin "insan haklarına ve insan onuruna hakaret olduğunu" vurguladı.

İsrail güvenlik güçlerine karşı hiçbir tehdit olmamasına rağmen geçen cuma 7 Filistinlinin şehit edildiğini ve 200'den fazlasının yaralandığını belirten Lynk, İsrail'in ateşli silahlarla Filistinlileri hedef almasını kınadı.

FİLİSTİNLİLERİN İSRAİL İÇİN BİR TEHDİT UNSURU OLMADIĞINA DİKKATİ ÇEKTİ

Lynk, İsrail'in uluslararası tepkileri önemsemediğine dikkati çekerek, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemlerde şimdiye dek 150'den fazla Filistinlinin şehit olduğunu, 10 binden fazlasının da yaralandığını aktardı.

"Uluslararası insan hakları hukuku, kolluk kuvvetlerin güç kullanımı konusunda katı yükümlülükler getiriyor." diyen Lynk, göstericilere karşı ölümcül güç kullanımının kesinlikle yasak olduğu uyarısında bulundu.

Lynk, şehit olan ve yaralanan Filistinlilerin İsrail için bir tehdit unsuru olmadığına da dikkati çekti.

İSRAİL ASKERİ GERÇEK MERMİLER KULLANIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, geçen cuma yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Muhammed Eşref el-Avavide (26), Muhammed İnşasi (18), İyad Halil eş-Şair (18), Muhammed Nayif el-Havm (14), Muhammed Şahsa (24), Muhammed Velid Mustafa Heniyye (32) ve Nasır Musbih (12) isimli 7 Filistinlinin İsrail askerlerinin kurşunlarıyla şehit olduğunu aktarmıştı.

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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