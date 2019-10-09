BM’den İdlib’e 36 TIR’lık yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib ve kırsalına 36 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından insani yardım malzemesi yüklenen 36 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi.
TIR’lar İdlib ve kırsalına hareket etti. Yardım malzemeleri, buradaki sivillere dağıtılacak. Öte yandan BM, Türkiye’nin olası askeri harekatı öncesinde tüm taraflara sivillerin korunması çağrısı yaptı. İnsani yardım çalışmalarının güvence altına alınması gerektiğini söyleyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de çözümün askeri değil, siyasi bir süreç olduğunu da ifade etti.
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