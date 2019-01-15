BM’den İdlib’e 33 TIR insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalına 33 TIR’dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
BM’nin Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 33 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde getirildiği Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda yapılan işlemlerin ardından İdlib’e hareket etti.
BM’nin TIR’larında bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalında bulunan halka dağıtılacağı belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle