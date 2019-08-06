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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.08.2019 - 20:53, Son Güncelleme:

BM'den İdlib açıklaması: Çatışmalar yeniden başladı, endişe duyuyoruz

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BM'den İdlib açıklaması: Çatışmalar yeniden başladı, endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de gerginliği azaltma bölgesi İdlib'deki üç günlük ateşkesin ardından, Hama'nın kuzeyi, İdlib'in güneyi ve Halep'in batısında hava saldırıları ve çatışmaların yeniden başladığını ve sivillere yönelik saldırıların endişe verici olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İdlib'de rejim güçlerinin ateşkes iptalinin ardından bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Dujarric, “Hama'nın kuzeyi, İdlib'in güneyi ve Halep'in batısında hava saldırıları ve çatışmalar yeniden alevlendi. İdlib ve çevresindeki sivillerin güvenliğinden derin endişe duyuyoruz.” dedi.

Son 4 ayda çatışmalar nedeniyle 500'e yakın sivilin hayatını kaybettiğini ve en az 400 bin kişinin yerinden edildiğini aktaran Dujarric, tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuzu olanlara uluslararası insani hukuk gereği sivillerin korunması çağrısı yaptı.

Suriye'de rejim, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere saldırılarını sürdürüyor.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.
Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 13'ncü toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Rejim ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlali ile gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağına göre ise (SNHR), rejim ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivil yaşamını yitirdi.

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