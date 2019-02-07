BM'den gündeme bomba gibi düşecek Kaşıkçı raporu
Kaşıkçı cinayetinde BM soruşturma raporu açıklandı. Raporda Kaşıkçı'nın Suudi yetkilileri tarafından önceden planlanarak öldürüldüğü vurgulandı.
Birleşmiş Milletler tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için hazırlanan rapor tamamlandı. BM raporunda, “Kaçıkçı cinayeti Suudi yetkililer tarafından önceden planlandı. Suudi Arabistan cinayetle ilgili soruşturmayı ciddi şekilde engelledi.” denildi.
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