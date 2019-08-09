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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
09.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

BM'den gıda güvenliği alarmı

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BM'den gıda güvenliği alarmı

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin dün yayınladığı raporda küresel ısınmanın önüne geçilmesi için et ve süt tüketilmesinin azaltılması, toprak ve su kaynaklarına sahip çıkılması çağrısı yapıldı.

BİRLEŞMİŞ Milletler’e bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) dün kamuoyuyla paylaştığı raporda, küresel iklim değişikliği ve sınırlı kaynakların kötü şekilde yönetiminin, ekilebilir tarım arazilerini ve gıda güvenliğini tehdit ettiği belirtildi. IPCC raporu, geçen yıl Paris İklim Anlaşması’nın da kilit noktasını oluşturan karbon salınımını azaltmak ve sürdürülebilir kaynakları arttırmaya odaklanmıştı.

KAYNAKLAR TEHDİT ALTINDA

Ancak bu yıl, beslenme alışkanlıkları da gündeme alındı. 52 ülkeden 100 iklim uzmanının hazırladığı rapor, giderek tükenen su ve gıda kaynaklarının küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Rapora göre iklimdeki hızlı değişim, toprağı, yoğun yağmur ve aşırı sıcaklara karşı savunmasız bırakırken bu durum da ekilebilir alanlar ve toprağın tehlike altına girmesine neden oluyor. Raporda gıda kaynaklarına ulaşımdaki uçurum da gözler önüne serildi. Dünya genelinde 2 milyar yetişkin aşırı kilolu veya obez kategorisine girerken, 821 milyon yetişkin ise yetersiz besleniyor.

BESLENME DEĞİŞSİN

Raporda, su ve tarım kaynaklarının dengeli kullanımı için beslenme alışkanlıklarında yapılacak değişimin önemine de değinildi. Buna göre, et tüketiminin azaltılmasıyla birlikte sığırların en kuvvetli üreticilerinden olduğu metan gazı salınımının azalmasının önü açılacak. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Lancet dergisi ve Eat platformunun ‘gıda, gezegen ve sağlık’ üzerine hazırladığı rapor kırmızı et ve şeker tüketiminin 2050 yılına kadar yüzde 50 azaltılması; meyve, sebze, kabuklu yemiş ve baklagil tüketiminin ise iki kat artırılması gerektiği vurgulanmıştı.

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