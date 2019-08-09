BM'den gıda güvenliği alarmı
BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin dün yayınladığı raporda küresel ısınmanın önüne geçilmesi için et ve süt tüketilmesinin azaltılması, toprak ve su kaynaklarına sahip çıkılması çağrısı yapıldı.
BİRLEŞMİŞ Milletler’e bağlı Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) dün kamuoyuyla paylaştığı raporda, küresel iklim değişikliği ve sınırlı kaynakların kötü şekilde yönetiminin, ekilebilir tarım arazilerini ve gıda güvenliğini tehdit ettiği belirtildi. IPCC raporu, geçen yıl Paris İklim Anlaşması’nın da kilit noktasını oluşturan karbon salınımını azaltmak ve sürdürülebilir kaynakları arttırmaya odaklanmıştı.
KAYNAKLAR TEHDİT ALTINDA
Ancak bu yıl, beslenme alışkanlıkları da gündeme alındı. 52 ülkeden 100 iklim uzmanının hazırladığı rapor, giderek tükenen su ve gıda kaynaklarının küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olduğuna dikkat çekti. Rapora göre iklimdeki hızlı değişim, toprağı, yoğun yağmur ve aşırı sıcaklara karşı savunmasız bırakırken bu durum da ekilebilir alanlar ve toprağın tehlike altına girmesine neden oluyor. Raporda gıda kaynaklarına ulaşımdaki uçurum da gözler önüne serildi. Dünya genelinde 2 milyar yetişkin aşırı kilolu veya obez kategorisine girerken, 821 milyon yetişkin ise yetersiz besleniyor.
BESLENME DEĞİŞSİN
Raporda, su ve tarım kaynaklarının dengeli kullanımı için beslenme alışkanlıklarında yapılacak değişimin önemine de değinildi. Buna göre, et tüketiminin azaltılmasıyla birlikte sığırların en kuvvetli üreticilerinden olduğu metan gazı salınımının azalmasının önü açılacak. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde Lancet dergisi ve Eat platformunun ‘gıda, gezegen ve sağlık’ üzerine hazırladığı rapor kırmızı et ve şeker tüketiminin 2050 yılına kadar yüzde 50 azaltılması; meyve, sebze, kabuklu yemiş ve baklagil tüketiminin ise iki kat artırılması gerektiği vurgulanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle