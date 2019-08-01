BMâ€™den Esed rejimi ve Rusya hakkÄ±nda flaÅŸ hamle!
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi Ä°dlib'de rejim ve Rusya'nÄ±n hastanelere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatacak.
BM Genel SekreterliÄŸi SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Guterres'in Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda Ä°dlib'de gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in imzalanan memoranduma raÄŸmen devam eden saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatacaÄŸÄ± bildirildi.Â Â Â Â Â
AÃ§Ä±klamada, Guterres'in BM SÃ¶zleÅŸmesi'nin 97. maddesi uyarÄ±nca, Ä°dlib'de BM destekli hastane ve okul gibi sivil altyapÄ±lara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n soruÅŸturulmasÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Guterres, aÃ§Ä±lacak soruÅŸturma kapsamÄ±nda tÃ¼m taraflara soruÅŸturma ekibiyle iÅŸ birliÄŸi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda da bulundu.Â Â Ãœye 10 Ã¼lke "soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±" istemiÅŸtiÂ Â Â Â Â
BM GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yesi 10 Ã¼lke ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Almanya, BelÃ§ika, Peru, Kuveyt, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya, Suriye'de gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi Ä°dlib'de hastanelere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin, Guterres'e "soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.Â Â Â Â Â
BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock de BM GÃ¼venlik Konseyinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, saldÄ±rÄ±larÄ±n sorumlularÄ±n rejim ve Rusya olduÄŸunu belirterek "Suriye hÃ¼kÃ¼meti ve Rusya'nÄ±n sÃ¶zde gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi Ä°dlib'i 90 gÃ¼nden uzun sÃ¼redir bombalamasÄ± kÄ±yÄ±ma neden oldu." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â
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