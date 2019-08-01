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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Dünya
AA
01.08.2019 - 16:36, Son GÃ¼ncelleme:

BMâ€™den Esed rejimi ve Rusya hakkÄ±nda flaÅŸ hamle!

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BMâ€™den Esed rejimi ve Rusya hakkÄ±nda flaÅŸ hamle!

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi Ä°dlib'de rejim ve Rusya'nÄ±n hastanelere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatacak.

BM Genel SekreterliÄŸi SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Guterres'in Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye ve Rusya arasÄ±nda Ä°dlib'de gerginliÄŸin azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in imzalanan memoranduma raÄŸmen devam eden saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatacaÄŸÄ± bildirildi.Â Â Â Â Â 

AÃ§Ä±klamada, Guterres'in BM SÃ¶zleÅŸmesi'nin 97. maddesi uyarÄ±nca, Ä°dlib'de BM destekli hastane ve okul gibi sivil altyapÄ±lara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n soruÅŸturulmasÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Guterres, aÃ§Ä±lacak soruÅŸturma kapsamÄ±nda tÃ¼m taraflara soruÅŸturma ekibiyle iÅŸ birliÄŸi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda da bulundu.Â Â  Ãœye 10 Ã¼lke "soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ±" istemiÅŸtiÂ Â Â Â Â 

BM GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yesi 10 Ã¼lke ABD, Ä°ngiltere, Fransa, Almanya, BelÃ§ika, Peru, Kuveyt, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya, Suriye'de gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi Ä°dlib'de hastanelere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin, Guterres'e "soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.Â Â Â Â Â 

BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock de BM GÃ¼venlik Konseyinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, saldÄ±rÄ±larÄ±n sorumlularÄ±n rejim ve Rusya olduÄŸunu belirterek "Suriye hÃ¼kÃ¼meti ve Rusya'nÄ±n sÃ¶zde gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi Ä°dlib'i 90 gÃ¼nden uzun sÃ¼redir bombalamasÄ± kÄ±yÄ±ma neden oldu." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â

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