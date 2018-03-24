BM’den çatışma kaynaklı açlık uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde çatışmaların neden olduğu açlık yüzünden ölme riskiyle karşı karşıya olanların sayısının son iki yılda yüzde 55 artarak 124 milyona ulaştığını bildirdi.
BM Güvenlik Konseyi’ni çatışmalar ve savaşların neden olduğu açlık konusunda video konferans yoluyla bilgilendiren Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, çatışmaların gıda güvensizliğine neden olduğuna, bunun yarattığı istikrarsızlığın ise şiddeti tetiklediğine dikkati çekti. Beasley, bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmeyen kronik açlık çeken 815 milyon kişinin yüzde 60’ının savaş bölgelerinde yaşadığını kaydetti.
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