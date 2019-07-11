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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.07.2019 - 21:02, Son Güncelleme:

BM'den bir uyarı daha: Felaketle sonuçlanır

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BM'den bir uyarı daha: Felaketle sonuçlanır

Birleşmiş Milletler (BM), İran'a ait gemilerin, Basra Körfezi'nde İngiliz petrol tankerini durdurma girişimi iddialarının ardından bölgede olası bir krizin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, İran'a ait gemilerin Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini durdurma girişimi iddialarını değerlendirdi.

Genel Sekreter Antonio Guterres'in Körfez'deki tüm taraflara defalarca gerilimi artıracak her türlü adımdan kaçınılması ve en yüksek seviyede itidal gösterilmesi çağrısı yaptığını hatırlatan Haq, “Bölgede olası bir çatışma felaketle sonuçlanır, umarız tüm ülkeler bunu önleyecek adımlar atar.” dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda görev yapan savaş gemisi HMS Montrose'un, "British Heritage" adlı İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uyardığını açıklamıştı. İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiği kaydedilmişti.
İran ise Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "Basra Körfezi'nde devriye görevini icra eden Deniz Kuvvetlerinin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığı" belirtilmişti.

İNGİLTERE İRAN PETROL TANKERİNİ ALIKOYMUŞTU

İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Cebelitarık'ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti.

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