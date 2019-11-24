BM’den Berlin’de Kıbrıs zirvesi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İsviçre’de iki yıl önce başarısızlıkla sonuçlanan konferansın ardından Kıbrıs sorununa çözüm bulmak ve müzakereleri yeniden başlatabilmek amacıyla Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le yarın Berlin’de biraraya geliyor.
Rumların doğu Akdeniz’de tek yanlı adımları nedeniyle ortaya çıkan doğalgaz krizi de masada olacak. Guterres zirveden olumlu bir sonuç alması halinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla yeni bir Kıbrıs konferansı planlıyor.
ÇÖZÜME YOL HARİTASI
Zirvede liderler, Kıbrıs müzakerelerine yol haritası olacak referans kriterleri konusunda anlaşmaya çalışacak. Türk tarafı için en önemli madde, kurulacak yeni devlette Rumlarla siyasi eşitlik, yani dönüşümlü başkanlık ve yönetime Kıbrıslı Türklerin etkin katılımı. Anastasiadis, Türklere siyasi eşitlik verilmesini kabul etmiyor. Rum lider aradan geçen iki yıl içinde Kıbrıs’ta iki devletli çözüm tartışmalarını gündeme getirdi, Türklerle dönüşümlü başkanlık yerine Rumların sürekli başkan olacağı parlamenter sistem önerisini masaya koydu. Ademi merkeziyetçi (kurucu devletlerin daha fazla yetkiye sahip olacağı) federasyon modelleri de ortaya attı. Rum lider ayrıca, kriterlere, Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılarak Türk askerinin Ada’dan çekilmesini de eklemeye çalışıyor.
BEKLENTİLER DÜŞÜK
Zirveyle ilgili KKTC ve Kıbrıs Rum yönetiminde beklentiler düşük. Tarafların önemli konularda anlaşamayacağı ve sadece ‘güven artırıcı önlemler’ ilan edeceği ileri sürülüyor.
ALMANYA: HESAPLAR BENDEN
RUM lider Anastasiadis, Berlin zirvesi öncesinde, “Para israfı olacak” diyerek yeni bir tartışma başlattı. Rum lider, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için yeniden masaya oturmayacağız” açıklamasını eleştirirken, ‘para israfı’ konusuna Almanya Dışişleri Bakanlığı cevap verdi. Dışişleri Sözcüsü Christofer Burger, faturanın Almanya tarafından karşılanacağını belirtti.
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