BM’den Berlin’de Kıbrıs zirvesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBM’den Berlin’de Kıbrıs zirvesi
GeriDünya BM’den Berlin’de Kıbrıs zirvesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
24.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

BM’den Berlin’de Kıbrıs zirvesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BM’den Berlin’de Kıbrıs zirvesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İsviçre’de iki yıl önce başarısızlıkla sonuçlanan konferansın ardından Kıbrıs sorununa çözüm bulmak ve müzakereleri yeniden başlatabilmek amacıyla Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’le yarın Berlin’de biraraya geliyor.

Rumların doğu Akdeniz’de tek yanlı adımları nedeniyle ortaya çıkan doğalgaz krizi de masada olacak. Guterres zirveden olumlu bir sonuç alması halinde Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla yeni bir Kıbrıs konferansı planlıyor.

ÇÖZÜME YOL HARİTASI

Zirvede liderler, Kıbrıs müzakerelerine yol haritası olacak referans kriterleri konusunda anlaşmaya çalışacak. Türk tarafı için en önemli madde, kurulacak yeni devlette Rumlarla siyasi eşitlik, yani dönüşümlü başkanlık ve yönetime Kıbrıslı Türklerin etkin katılımı. Anastasiadis, Türklere siyasi eşitlik verilmesini kabul etmiyor. Rum lider aradan geçen iki yıl içinde Kıbrıs’ta iki devletli çözüm tartışmalarını gündeme getirdi, Türklerle dönüşümlü başkanlık yerine Rumların sürekli başkan olacağı parlamenter sistem önerisini masaya koydu. Ademi merkeziyetçi (kurucu devletlerin daha fazla yetkiye sahip olacağı) federasyon modelleri de ortaya attı. Rum lider ayrıca, kriterlere, Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılarak Türk askerinin Ada’dan çekilmesini de eklemeye çalışıyor.

BEKLENTİLER DÜŞÜK

Zirveyle ilgili KKTC ve Kıbrıs Rum yönetiminde beklentiler düşük. Tarafların önemli konularda anlaşamayacağı ve sadece ‘güven artırıcı önlemler’ ilan edeceği ileri sürülüyor.

ALMANYA: HESAPLAR BENDEN

RUM lider Anastasiadis, Berlin zirvesi öncesinde, “Para israfı olacak” diyerek yeni bir tartışma başlattı. Rum lider, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Milli davamız Kıbrıs konusunda sırf müzakere etmek için yeniden masaya oturmayacağız” açıklamasını eleştirirken, ‘para israfı’ konusuna Almanya Dışişleri Bakanlığı cevap verdi. Dışişleri Sözcüsü Christofer Burger, faturanın Almanya tarafından karşılanacağını belirtti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle