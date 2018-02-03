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    BM’den alarm

    Hürriyet Haber
    03.02.2018 - 00:20 | Son Güncelleme:

    BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünyada uçabilen en büyük kuş olarak bilinen toy kuşunun neslinin tükenmesini önlemek için çalışma başlattı.

    FAO'dan yapılan açıklamada, ağırlıkları 5-15 kilogram olan, istenmeyen böceklerle beslendiği için "çiftçi dostu" bilinen toy kuşunun küresel tehdit altında olduğu belirtildi. Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin kırmızı listesinde "duyarlı" kategorisinde yer alan bu kuşların “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi” kapsamında korunması için çalışan FAO'nun, kuşların dağılım yerleri, karşılaştıkları tehditler ve koruma stratejileri üzerine yoğunlaştığı bildirildi.
    Açıklamada, “Proje ekibi, kuşların biyolojisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve kuşların karşılaştıkları tehditleri belirlemek için, geçtiğimiz bahar aylarından itibaren toy kuşu gözlemlerini pilot il Konya’da sürdürüyor" denildi. m AA

    Etiketler: gazetehaberleri , toy kuşu , BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
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