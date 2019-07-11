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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.07.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

BM'den ABD'ye Yemen mesajı

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BM'den ABD'ye Yemen mesajı

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Pompeo ile görüşmesinin ardından, "Yemen'i potansiyel bir bölgesel çatışmadan uzak tutmalıyız. Krizin bölgesel bir çatışmaya evrilmesini önlememiz gerek." açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldikten sonra Amerikan radyosu PRI'a açıklamalarda bulundu.

Pompeo ile görüşmesinde ABD yönetimine mesajının ne olduğu sorusuna Griffiths, ''Yemen'i potansiyel bir bölgesel çatışmadan uzak tutmalıyız. Krizin bölgesel bir çatışmaya evrilmesini önlememiz gerek.'' yanıtını verdi.

Yemen'deki krizin "Suudi Arabistan ve İran arasındaki vekalet savaşının merkezi olduğu" belirtilerek, bölgesel çatışmanın engellenmesi için geç olup olmadığı sorusu yöneltilen Griffiths, ''Çok geç olduğunu düşünmüyorum. Ortada henüz sıcak bir savaş yok ama çok fazla ses var Husi hareketi içinde dahi. (Husiler) İran ve diğerleriyle savaş istemiyor. Hızlı ve ciddi bir şekilde gerginliğin azaltılması gerek.'' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Suudi Arabistan'ın sıcak bir savaşa girmesinin ne Yemen ne de bölge için iyi olacağını vurgulayan Griffiths, Yemen'deki insani durumun ise sürekli bu savaşı sona erdirmek için zaman kaybedilmemesi gerektiğini hatırlattığına dikkati çekti.

POMPEO-GRİFFİTHS GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanlığından, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Pompeo'nun Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e Yemen'deki krize siyasi çözüm bulma çabalarından dolayı teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, BM öncülüğündeki siyasi çözüm arayışında gelinen son durumun da ele alındığı ifade edildi.

Mike Pompeo'nun, Yemen'de Husiler tarafından Suudi Arabistan'a yapılan saldırılardan endişe duyduğunu vurguladığı kaydedilen açıklamada, taraflara Yemen'de siyasi bir çözümün sağlanması ve ülkedeki savaşın bitirilmesi çağrısında bulunuldu.

YEMEN'DEKİ DURUM

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

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