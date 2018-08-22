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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.08.2018 - 14:48, Son Güncelleme:

BM'den ABD'ye sert tepki: Adaletsiz

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BM'den ABD'ye sert tepki: Adaletsiz

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü İdris Jazairy, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının "adaletsiz" ve "zararlı" olduğunu belirterek, bu ülkeye karşı genel bir ekonomik savaş başlatılmaması gerektiğini belirtti.

BM Tek Taraflı Zorlayıcı Önlemlerin İnsan Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkisi Özel Raportörü İdris Jazairy, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların adil olması ve masum insanların acı çekmesine yol açmaması gerektiğini bildirdi. BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) ABD'nin de desteğiyle kabul edilen İran nükleer anlaşmasından yine ABD'nin tek taraflı çekildiğini açıklamasının "yasa dışı bir eylem " olduğunun altını çizen Jazairy, BM hukukuna göre yaptırımların "tüm ulusu hedef almayacak şekilde" BMGK kararınca alınabileceğini vurgulayarak, "(ABD'nin) bu yasa dışılığı Güvenlik Konseyinin diğer tüm muhalif daimi üyelerince ve gerçekten diğer uluslararası ortaklar tarafından doğrulandı." değerlendirmesinde bulundu. 

Jazairy, İran'a karşı ABD yaptırımlarının "adaletsiz" ve "zararlı" olduğunu ve bu ülkeye karşı genel bir ekonomik savaş başlatılmaması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti: 

"Uluslararası yaptırımların hukuksal dayanağı olmalı, orantılı olmalı ve sıradan vatandaşların insan haklarına zarar vermemeli ama (ABD'nin İran'a yaptırım kararında) bu kriterlerin hiçbiri sağlanmış değil. Bu adaletsiz ve zararlı yaptırımlar, İran ekonomisini ve para birimini harap ediyor. Milyonlarca insanı fakirliğe sürüklüyor ve ithal ürünleri çok pahalı yapıyor." 

Özel Raportör Jazairy, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD yaptırımlarına karşı İran'ın yanında yer almasının ise memnuniyet verici olduğunu belirtti. 

 

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