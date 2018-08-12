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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.08.2018 - 01:30, Son Güncelleme:

BM’den 1 milyon çocuk uyarısı

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BM’den 1 milyon çocuk uyarısı

Suriye’de Esad rejimi ülkenin kuzeyindeki dört vilayetin sınırları içinde bulunan ‘çatışmasızlık bölgelerine’ yönelik saldırılarını sıklaştırırken, BM’den 1 milyon çocuğun bulunduğu İdlib için kritik bir uyarı geldi.

ESAD rejiminin, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib, Halep, Lazkiye ve Hama vilayetleri sınırları içinde düzenlediği hava ve roket saldırılarında 1’i çocuk 22 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası haber ajansları, çok sayıda çocuğun yaralandığı hava saldırılarından kareler servis etti. Saldırılar, Han Şeyhun, Altmana, Sukayk ve Alteh kasabalarında yoğunlaştı. Türkiye, Rusya ve İran arasındaki uzlaşma ile ilan edilen ‘çatışmasızlık bölgesi’ sınırları içerisinde yer alan bölgelerde düzenlenen hava saldırıları, rejimin muhalif bölgelerin sınırlarında artırdığı askeri hareketliliğin bir devamı niteliğinde.

ALARM VERİLDİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), muhaliflerin bulunduğu bölgeye rejim tarafından başlatılacak bir saldırının bölgedeki 1 milyon çocuğun hayatını tehdit edebileceğini açıkladı. UNICEF, bölgede gıda, su ve ilaç stokunun hâlihazırda oldukça az olduğunu belirtirken, bölgede yaşanacak herhangi bir saldırının insani krize neden olabileceğini aktardı. İdlib’de 350 bin çocuğun mülteci kamplarında yaşadığı, bir taarruz durumunda ise hızlı bir şekilde tahliye edilmeleri gerektiği ifade edildi. Associated Press (AP) haber ajansına konuşan aktivist Hüseyin Kayal, saldırının Han Şeyhun kasabasındaki 3 aylık çatışmasızlık durumunu bozduğunu, bombardımanın 3 saat boyunca aralıksız sürdüğünü söyledi. Suriye rejimi, İdlib halkına, helikopterlerle bölgeye yönelik saldırının yaklaştığını duyuran tehditkâr broşürler atmıştı. Broşürlerde, “Kendinizin ve ailenizin geleceğini kurtaracak kararı vermek size bağlı” ifadesi yer almıştı.

BİLGİ NOTU

İdlib’deki önemli silahlı gruplar: Heyetu Tahriru’ş Şam (HTŞ), Ahraru’ş Şam, Nureddin Zengi hareketi, Feylaku’ş Şam, Ulusal Cephe, Özgür İdlib Ordusu, Ceyş’ül İslam, Hurras ed-Din. Komuta kademesinin ekseriyeti eski Nusra unsurlarından oluşan ve uluslararası kamuoyunda terörist bir örgüt olarak görülen HTŞ, el Kaide ile bağlantısı sebebiyle diğer gruplardan ayrılıyor.

TÜRKİYE’NİN ASKERİ GÖZLEM NOKTALARI

Rus yetkililer rejim tarafından İdlib’e büyük bir saldırının başlatılmasının söz konusu olmadığını açıklasa da, Esad, İdlib’in askeri öncelikleri olduğunu söylemişti. Son 3 yılda Suriye’nin çeşitli bölgelerinde muhalifler ile rejim arasında imzalanan tahliye anlaşmalarının ardından onlarca farklı gruba ev sahipliği yapan ‘tek güçlü muhalif’ bölge İdlib’e yapılacak saldırının önündeki tek engel ise Türkiye’nin bölgedeki 12 gözlem noktası. Türkiye, İran ve Rusya ile Ekim 2017’de sağladığı uzlaşmanın ardından İdlib ve çevresine gözlem noktaları inşa etmişti.

BM’den 1 milyon çocuk uyarısı

TÜRKMENDAĞI’NA SALDIRDILAR

- Suriye’de, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye iline bağlı Türkmendağı’nın tamamını ele geçirmek isteyen Esad rejimi bölgeye yönelik yoğun saldırılar başlattı. Türkmendağı bölgesinde Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki iki hatta piyade ve topçu saldırıları düzenleyen rejimin bölgeye askeri yığınağı sürüyor. Muhalif kaynaklara göre, Türkmendağı’nın doğusunda İdlib iline uzanan hattaki Ubin ve Naciye bölgelerine saldırı düzenleyen rejim ve destekçileri, ilk etapta bu hattı keserek Türkmendağı’nı kuşatmayı planlıyor. İdlib-Lazkiye geçiş güzergahında bulunduğu için önem taşıyan Türkmendağı’nın düşmesi halinde, Lazkiye’nin tümü rejimin kontrolüne girecek. Öte yandan, rejim güçleri dün Türkmendağı’nın doğusunda İdlib iline bağlı Zuayniyye ve Tuffahiyye köyleri ile Bidama beldesine kara ve hava saldırıları düzenledi.

 

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