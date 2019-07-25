BM’de Kıbrıs mesaisi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı telefonla arayarak Kıbrıs sorunu konusunda New York’ta Rum lider Nikos Anastasiadis’in de katılımıyla 3’lü toplantı teklifinde bulundu.
Akıncı teklifi kabul ederken, Rum liderin de olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Guterres ayrıca, Akıncı’ya 9 Ağustos’ta Anastasiadis ile Lefkoşa’da buluşma kararından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, eylül ayında BM açılışı sırasında yüz yüze görüşme fırsatı bulacaklarını söyledi. Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı bir toplantı için ise hazırlık gerektiğini belirten Guterres, 5’li zirveden önce Türk ve Rum liderlerle New York’ta görüşmek istediğini belirtti.
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