BM’de ayaküstü Kıbrıs atışması
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis arasında New York’ta yapılan BM Genel Kurulu toplantılarında ayaküstü ‘Kıbrıs atışması’ yaşandı.
Rum resmi haber ajansı CNA’nın görüntülerin bir bölümünü yayınladığı karşılaşma, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in, BM binasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu gazetecilere demeç verirken görmesiyle yaşandı. Rum Bakan, yönünü değiştirerek Çavuşoğlu’na ‘Kıbrıs’ta federasyon temelli bir çözüm konusunda anlaşmaya varalım’ dedi.
Çavuşoğlu Rum Bakana iki yıl önce başarısızlıkla sonuçlanan İsviçre’deki müzakereleri hatırlatarak, “Hangi çözüm şekli? En son senin başkanın (Rum lider Anastasiadis) konfederasyon ve iki devletli bir çözümden bahsetti” karşılığını verdi.
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