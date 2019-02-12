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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.02.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

BM yetkilisinden İsrail'e tepki

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BM yetkilisinden İsrail'e tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de cuma günü iki çocuğun İsrail kurşunuyla öldürülmesi karşısında dehşete düştüm." ifadesini kullandı.

Çocukların hedef alınmaması ve zarar görmemesi gerektiğini vurgulayan Mladenov, tam aksine çocukların korunması gerektiğini belirtti.

Bu tür olayların durdurulması çağrısı yapan Mladenov, ölümcül kuvvetin son çare olduğunu kaydetti.

BM yetkilisi, öldürülen çocukların ailelerine taziyelerini iletti.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında geçen cuma düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 14 yaşındaki Hasan İyad Şelebi ve 18 yaşındaki Hamza Muhammed İştivi şehit olmuştu.

İSRAİL "ÇOCUK" DEMEDEN VURUYOR

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun 2018'de Gazze'de 50 çocuğu öldürdüğünü, 2 bin 890 çocuğu yaraladığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın raporlarında, çocukların çoğunun 30 Mart 2018'de Gazze sınırında başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde hedef alındığı belirtilmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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