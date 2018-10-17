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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
17.10.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

BM: Yeryüzünde her 10 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor

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BM: Yeryüzünde her 10 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor

Birleşmiş Milletler’e göre, dünyada 821 milyon kişi, yani yeryüzünde yaşayan 9 kişiden birisi açlık sıkıntısı çekiyor. Yeryüzünde açlıktan her 5 ila 10 saniyede bir çocuk ölüyor

BM’nin “Dünya Gıda Günü” dolayısıyla başlattığı kampanya 2030 yılına kadar açlık oranının sıfıra çekilmesini hedefliyor.

Ancak Dünya Gıda Programı Genel Müdürü David Beasley’e göre, yeryüzündeki silahlı çatışmalar, küresel iklim ve ekonomik gerileme bu hedefin önündeki en önemli engeller olarak görülüyor.

AÇLIKTAN 10 SANİYE DE BİR ÇOCUK ÖLÜYOR

Euronews'te yer alan habere göre; David Beasley, Roma’da "Dünya Gıda Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, “dünyada her 5 ila 10 saniye arasında bir çocuğunu açlıktan hayatını kaybettiği” uyarısında bulundu ve zengin ülkelere bu alanda seferberlik çağrı yaptı.

Dünyanın dört bir yanında gereksiz gıda israfına dikkati çeken Beasley, üretim aşamasında gıda kayıplarının ciddi bir sorun teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Beasley, “Açlık sorununa çözüm burada değil, herkesin kendi evinde ne yapacağı sorusuyla başlıyor.” ifadesini kullandı.

750 MİLYAR DOLAR GIDA İSRAFI

Zengin ülkelerin bu soruna kayıtsız kalamayacağını hatırlatan ve göç dalgası ile bu ülkelerin sorunu yine kendi kapılarında bulacağı uyarısında bulunan Beasley, “Açlık oranında yüzde 1’ik artış, göç dalgasında yüzde 2’lik artışı getiriyor.” dedi.

Yine zengin ülkelerin her yıl 750 milyar dolar gıda israfından bulunduğunu kaydeden Beasley, bunun küresel açlığın üstesinden gelmek için gerekli olan miktarın iki katı olduğunu söyledi.

BM'ye göre, mevcut eğilim sürerse 2030 yılına kadar zengin ülkelerin yıllık gıda israfı 2 milyar tonu geçecek.

155 MİLYON ÇOCUK KÖTÜ BESLENİYOR

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, dünyada 5 yaş altı 155 milyon çocuk kronik bir şekilde kötü besleniyor.

FAO’ya göre, 600 milyon kişi fazla yemekten aşırı şişmanlık sorunu çekerken, "gizli açlık çeken" insan sayısı ise 2 milyar civarında.

FAO Genel Sekreteri Jose Graziano da Silva, Roma'daki toplahtıda yaptığı konuşmada aşırı şişmanlığın (obezite) yarattığı sağlık sorunlarının ise ülkelerin bütçelerine yine inanılmaz yükler getirdiği uyarısında bulundu..

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