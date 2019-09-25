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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
25.09.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

BM: Yemen'deki hava saldırılarında 22 sivil öldü

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BM: Yemen'deki hava saldırılarında 22 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, Yemen'de iki günde düzenlenen hava saldırılarında 22 sivilin öldüğünü açıkladı.

Grande, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Sana'nın kuzeyindeki Amran ilinin Es-Sevad bölgesine pazartesi günü düzenlenen hava saldırılarında aynı aileden aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 kişinin, dün de Ed-Dali vilayetine bağlı El-Fahir bölgesinde bir evin vurulduğu saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Grande, saldırıların dünya liderlerinin BM Genel Kurulunda toplandığı sırada düzenlenmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Grande, BM ile ortak çalışan sivil savunma heyetlerinin, Yemen'de 2019'un başından bu yana 700'den fazla sivilin öldüğünü, bin 600 sivilin yaralandığını bildirdiğini aktardı.

BM Koordinatörü Grande, açıklamasında saldırılarla ilgili herhangi bir tarafı suçlamadı.

Buna karşın Husiler, Amran ve Dali'ye düzenlenen saldırılardan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tutmuştu.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarında zaman zaman çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.

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